Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:57 03.04.2021 (обновлено: 08:24 03.04.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин осмотрел кинотеатр "Художественный"
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кинотеатр "Художественный" откроется 9 апреля после шестилетней реконструкции, в первый день работы зрителям покажут фильм "Отец" Флориана Зеллера, сообщил программный директор кинотеатра Стас Тыркин на пресс-конференции в пятницу.
В декабре 2020 года на сайте Сбера, владеющего кинотеатром, появилось сообщение о том, что реконструкция кинотеатра завершена.
"Мы сегодня объявляем дату открытия кинотеатра – это произойдет через неделю 9 апреля... Фильмом открытия станет фильм, который идеально, на наш взгляд, выражает наше стремление показывать премиальное кино с человеческим лицом, это фильм Флориана Зеллера "Отец" с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях", - сказал Тыркин, добавив, что показ откроет программу фильмов-номинантов на премию "Оскар 2021", которая продлится до 22 апреля.
© AG Studios NYC (2020)Кадр из фильма "Отец"
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Кадр из фильма "Отец"
© AG Studios NYC (2020)
© AG Studios NYC (2020)Кадр из фильма "Отец"
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Кадр из фильма "Отец"
© AG Studios NYC (2020)
© AG Studios NYC (2020)Кадр из фильма "Отец"
3 из 5
Кадр из фильма "Отец"
© AG Studios NYC (2020)
© AG Studios NYC (2020)Кадр из фильма "Отец"
4 из 5
Кадр из фильма "Отец"
© AG Studios NYC (2020)
© AG Studios NYC (2020)Кадр из фильма "Отец"
5 из 5
Кадр из фильма "Отец"
© AG Studios NYC (2020)
1 из 5
Кадр из фильма "Отец"
© AG Studios NYC (2020)
2 из 5
Кадр из фильма "Отец"
© AG Studios NYC (2020)
3 из 5
Кадр из фильма "Отец"
© AG Studios NYC (2020)
4 из 5
Кадр из фильма "Отец"
© AG Studios NYC (2020)
5 из 5
Кадр из фильма "Отец"
© AG Studios NYC (2020)
В пресс-конференции также принял участие глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, который напомнил, что в 2014 году он был среди тех, кто закрывал "Художественный" на реставрацию.
"Я всех поздравляю. Это праздник, для меня он особенный, потому что я теперь имею честь его открыть, дожил до этого счастливого момента, и надеюсь, всем понравится то, что вы увидите", - сказал Кибовский, который назвал "Художественный" "современнейшей киноточкой".
Отреставрированный "Художественный" располагает четырьмя залами, наибольший из которых рассчитан на 474 места, в двух средних залах смогут разместиться по 46 зрителей, камерный зал рассчитан на 21 зрителя, заключил Тыркин.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФойе кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве.
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Фойе кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФойе кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве.
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Фойе кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФонтан в кинотеатре "Художественный" на Арбатской площади в Москве.
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Фонтан в кинотеатре "Художественный" на Арбатской площади в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБарельеф "Селены" на фасаде кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве после реставрации.
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Барельеф "Селены" на фасаде кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве после реставрации.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗрительный зал кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве.
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Зрительный зал кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве.
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Фойе кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве.
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Фойе кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве.
3 из 5
Фонтан в кинотеатре "Художественный" на Арбатской площади в Москве.
4 из 5
Барельеф "Селены" на фасаде кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве после реставрации.
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Зрительный зал кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве.
Ранее программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов сообщил, что кинотеатр станет одной из площадок фестиваля с 23 по 29 апреля.
В 2014 году кинотеатр "Художественный", имеющий статус памятника культуры, закрыли на реставрацию и приспособление к дальнейшему использованию. Тендер на проведение работ выиграла компания "Сианстрой", но затем контракт с ней из-за срыва сроков расторгли. В 2016 году инвестором реконструкции стал Александр Мамут, кинотеатр передали в аренду его компании "Пионер" до конца 2036 года. Позднее Сбербанк выкупил кинотеатр у Мамута, став его единственным владельцем.