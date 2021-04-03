https://ria.ru/20210403/khudozhestvennyy-1603958294.html

Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"

Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"

Кинотеатр "Художественный" откроется 9 апреля после шестилетней реконструкции, в первый день работы зрителям покажут фильм "Отец" Флориана Зеллера, сообщил... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T01:57

2021-04-03T01:57

2021-04-03T08:24

культура

кино и сериалы

новости культуры

энтони хопкинс

художественный (кинотеатр)

александр мамут

александр кибовский

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кинотеатр "Художественный" откроется 9 апреля после шестилетней реконструкции, в первый день работы зрителям покажут фильм "Отец" Флориана Зеллера, сообщил программный директор кинотеатра Стас Тыркин на пресс-конференции в пятницу.В декабре 2020 года на сайте Сбера, владеющего кинотеатром, появилось сообщение о том, что реконструкция кинотеатра завершена."Мы сегодня объявляем дату открытия кинотеатра – это произойдет через неделю 9 апреля... Фильмом открытия станет фильм, который идеально, на наш взгляд, выражает наше стремление показывать премиальное кино с человеческим лицом, это фильм Флориана Зеллера "Отец" с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях", - сказал Тыркин, добавив, что показ откроет программу фильмов-номинантов на премию "Оскар 2021", которая продлится до 22 апреля.В пресс-конференции также принял участие глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, который напомнил, что в 2014 году он был среди тех, кто закрывал "Художественный" на реставрацию.Отреставрированный "Художественный" располагает четырьмя залами, наибольший из которых рассчитан на 474 места, в двух средних залах смогут разместиться по 46 зрителей, камерный зал рассчитан на 21 зрителя, заключил Тыркин.Ранее программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов сообщил, что кинотеатр станет одной из площадок фестиваля с 23 по 29 апреля.В 2014 году кинотеатр "Художественный", имеющий статус памятника культуры, закрыли на реставрацию и приспособление к дальнейшему использованию. Тендер на проведение работ выиграла компания "Сианстрой", но затем контракт с ней из-за срыва сроков расторгли. В 2016 году инвестором реконструкции стал Александр Мамут, кинотеатр передали в аренду его компании "Пионер" до конца 2036 года. Позднее Сбербанк выкупил кинотеатр у Мамута, став его единственным владельцем.

https://realty.ria.ru/20210327/rekonstruktsiya-elektroteatra-forum-1603113052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, энтони хопкинс, художественный (кинотеатр), александр мамут, александр кибовский