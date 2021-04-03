https://ria.ru/20210403/kapitoliy-1604053327.html

Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно

Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно

Состояние офицера, который пострадал в результате инцидента у Капитолия США, стабильно, сообщила полиция Капитолия. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T01:25

2021-04-03T01:25

2021-04-03T07:30

инцидент у кпп капитолия

капитолий

вашингтон (город)

сша

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Состояние офицера, который пострадал в результате инцидента у Капитолия США, стабильно, сообщила полиция Капитолия.Ранее полиция Капитолия сообщала, что неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на КПП у здания конгресса США, они попали в больницу. Подозреваемый взят под стражу. Телеканал MSNBC сообщил, что как минимум в одного человека стреляли. В Вашингтоне перекрыты несколько улиц. По данным полиции, скончались один полицейский и протаранивший КПП водитель."Другой офицер полиции Капитолия, которого сбила машина, находится в стабильном и не угрожающем (жизни – ред.) состоянии", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

вашингтон (город)

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2021

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Стрельба у Капитолия. Кадры с места ЧП Стрельба у Капитолия. Кадры с места ЧП 2021-04-03T01:25 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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