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Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
Состояние офицера, который пострадал в результате инцидента у Капитолия США, стабильно, сообщила полиция Капитолия. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T01:25
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инцидент у кпп капитолия
капитолий
вашингтон (город)
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Состояние офицера, который пострадал в результате инцидента у Капитолия США, стабильно, сообщила полиция Капитолия.Ранее полиция Капитолия сообщала, что неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на КПП у здания конгресса США, они попали в больницу. Подозреваемый взят под стражу. Телеканал MSNBC сообщил, что как минимум в одного человека стреляли. В Вашингтоне перекрыты несколько улиц. По данным полиции, скончались один полицейский и протаранивший КПП водитель."Другой офицер полиции Капитолия, которого сбила машина, находится в стабильном и не угрожающем (жизни – ред.) состоянии", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
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96
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Стрельба у Капитолия. Кадры с места ЧП
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видео, инцидент у кпп капитолия, капитолий, вашингтон (город), сша, в мире
Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Состояние офицера, который пострадал в результате инцидента у Капитолия США, стабильно, сообщила полиция Капитолия.
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Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно

01:25 03.04.2021 (обновлено: 07:30 03.04.2021)
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАвария, в которой автомобиль въехал в полицейских на КПП Капитолия
Авария, в которой автомобиль въехал в полицейских на КПП Капитолия - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Состояние офицера, который пострадал в результате инцидента у Капитолия США, стабильно, сообщила полиция Капитолия.
Ранее полиция Капитолия сообщала, что неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на КПП у здания конгресса США, они попали в больницу. Подозреваемый взят под стражу. Телеканал MSNBC сообщил, что как минимум в одного человека стреляли. В Вашингтоне перекрыты несколько улиц. По данным полиции, скончались один полицейский и протаранивший КПП водитель.
"Другой офицер полиции Капитолия, которого сбила машина, находится в стабильном и не угрожающем (жизни – ред.) состоянии", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
 
Инцидент у КПП КапитолияКапитолийВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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