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СМИ сообщили о задержании бывших чиновников королевского двора Иордании
СМИ сообщили о задержании бывших чиновников королевского двора Иордании
Силы безопасности задержали экс-главу канцелярии короля Иордании Басема Авадаллу и несколько других чиновников, сообщило в субботу агентство Petra. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T23:59
2021-04-03T23:59
саудовская аравия
иордания
в мире
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КАИР, 3 апр – РИА Новости. Силы безопасности задержали экс-главу канцелярии короля Иордании Басема Авадаллу и несколько других чиновников, сообщило в субботу агентство Petra."После интенсивного отслеживания органами безопасности были задержаны аш-Шариф ибн Зейд, Басем Авадалла и другие граждане по связанным с безопасностью причинами", - сообщило агентство. Аш-Шариф ибн Зейд ранее был спецпосланником короля Абдаллы II в Саудовской Аравии.Ведется расследование в отношении задержанных. В чем они подозреваются, агентство не уточнило.При этом агентство опровергло со ссылкой на информированный источник сообщения о том, что среди задержанных принц Хамза ибн Хусейн. "Принц не задержан и не находится под домашним арестом", - сообщило агентство.
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саудовская аравия, иордания, в мире

СМИ сообщили о задержании бывших чиновников королевского двора Иордании

23:59 03.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСтолица Иордании город Амман
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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КАИР, 3 апр – РИА Новости. Силы безопасности задержали экс-главу канцелярии короля Иордании Басема Авадаллу и несколько других чиновников, сообщило в субботу агентство Petra.
"После интенсивного отслеживания органами безопасности были задержаны аш-Шариф ибн Зейд, Басем Авадалла и другие граждане по связанным с безопасностью причинами", - сообщило агентство. Аш-Шариф ибн Зейд ранее был спецпосланником короля Абдаллы II в Саудовской Аравии.
Ведется расследование в отношении задержанных. В чем они подозреваются, агентство не уточнило.
При этом агентство опровергло со ссылкой на информированный источник сообщения о том, что среди задержанных принц Хамза ибн Хусейн. "Принц не задержан и не находится под домашним арестом", - сообщило агентство.
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