https://ria.ru/20210403/iordaniya-1604132779.html
СМИ сообщили о задержании бывших чиновников королевского двора Иордании
СМИ сообщили о задержании бывших чиновников королевского двора Иордании
Силы безопасности задержали экс-главу канцелярии короля Иордании Басема Авадаллу и несколько других чиновников, сообщило в субботу агентство Petra. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T23:59
2021-04-03T23:59
2021-04-03T23:59
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КАИР, 3 апр – РИА Новости. Силы безопасности задержали экс-главу канцелярии короля Иордании Басема Авадаллу и несколько других чиновников, сообщило в субботу агентство Petra."После интенсивного отслеживания органами безопасности были задержаны аш-Шариф ибн Зейд, Басем Авадалла и другие граждане по связанным с безопасностью причинами", - сообщило агентство. Аш-Шариф ибн Зейд ранее был спецпосланником короля Абдаллы II в Саудовской Аравии.Ведется расследование в отношении задержанных. В чем они подозреваются, агентство не уточнило.При этом агентство опровергло со ссылкой на информированный источник сообщения о том, что среди задержанных принц Хамза ибн Хусейн. "Принц не задержан и не находится под домашним арестом", - сообщило агентство.
https://ria.ru/20210327/myanma-1603141973.html
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