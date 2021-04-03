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Гусь Блинчик покоряет TikTok
Гусь Блинчик покоряет TikTok
Михаил выиграл гуся в конкурсе на Масленицу. Есть красавца было жалко, он назвал его Блинчиком и оставил пернатого жить в квартире.
2021-04-03T08:41
2021-04-03T08:41
tiktok
животные
видео
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Стал снимать, как гусь принимает ванну и выкладывать видео в TikTok. Ролики быстро набрали сотни тысяч просмотров, и гусь превратился в звезду. Летом Блинчика хотят отвезти на дачу, где построят большой вольер. Гуси живут до 17 лет, а начинающему "тиктокеру" сейчас около года – у него еще многое впереди.
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Гусь Блинчик покоряет TikTok
Михаил выиграл гуся в конкурсе на Масленицу. Есть красавца было жалко, он назвал его Блинчиком и оставил пернатого жить в квартире. Стал снимать, как гусь принимает ванну и выкладывать видео в TikTok. Ролики быстро набрали сотни тысяч просмотров, и гусь превратился в звезду. Летом Блинчика хотят отвезти на дачу, где построят большой вольер. Гуси живут до 17 лет, а начинающему «тиктокеру» сейчас около года – у него еще многое впереди.
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видео, tiktok, животные, видео
Гусь Блинчик покоряет TikTok
Михаил выиграл гуся в конкурсе на Масленицу. Есть красавца было жалко, он назвал его Блинчиком и оставил пернатого жить в квартире.
2021-04-03T08:41
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Гусь Блинчик покоряет TikTok

08:41 03.04.2021
 
Читать ria.ru в
Михаил выиграл гуся в конкурсе на Масленицу. Есть красавца было жалко, он назвал его Блинчиком и оставил пернатого жить в квартире.
Стал снимать, как гусь принимает ванну и выкладывать видео в TikTok. Ролики быстро набрали сотни тысяч просмотров, и гусь превратился в звезду. Летом Блинчика хотят отвезти на дачу, где построят большой вольер. Гуси живут до 17 лет, а начинающему "тиктокеру" сейчас около года – у него еще многое впереди.
 
TikTokЖивотныеВидео
 
 
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