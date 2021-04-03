https://ria.ru/20210403/gus-tiktok-1604061965.html

Гусь Блинчик покоряет TikTok

Гусь Блинчик покоряет TikTok

Михаил выиграл гуся в конкурсе на Масленицу. Есть красавца было жалко, он назвал его Блинчиком и оставил пернатого жить в квартире.

2021-04-03T08:41

2021-04-03T08:41

2021-04-03T08:41

tiktok

животные

видео

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Стал снимать, как гусь принимает ванну и выкладывать видео в TikTok. Ролики быстро набрали сотни тысяч просмотров, и гусь превратился в звезду. Летом Блинчика хотят отвезти на дачу, где построят большой вольер. Гуси живут до 17 лет, а начинающему "тиктокеру" сейчас около года – у него еще многое впереди.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Гусь Блинчик покоряет TikTok Михаил выиграл гуся в конкурсе на Масленицу. Есть красавца было жалко, он назвал его Блинчиком и оставил пернатого жить в квартире. Стал снимать, как гусь принимает ванну и выкладывать видео в TikTok. Ролики быстро набрали сотни тысяч просмотров, и гусь превратился в звезду. Летом Блинчика хотят отвезти на дачу, где построят большой вольер. Гуси живут до 17 лет, а начинающему «тиктокеру» сейчас около года – у него еще многое впереди. 2021-04-03T08:41 true PT3M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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