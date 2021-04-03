Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210403/golikova-1604051766.html
Голикова спрогнозировала снижение численности населения России
Голикова спрогнозировала снижение численности населения России
В ближайшие в России сложится тенденция к снижению численности населения, задача властей - переломить ее и к 2030 году обеспечить устойчивый рост этого... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T00:54
2021-04-03T00:55
россия
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591253098_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_4b39b70677d08478b9b6a0a30e0e5110.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В ближайшие в России сложится тенденция к снижению численности населения, задача властей - переломить ее и к 2030 году обеспечить устойчивый рост этого показателя, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании проектных комитетов по нацпроектам "Здравоохранения" и "Демография", ее слова приводятся в стенограмме, опубликованной на сайте правительства.Она отметила, что такая ситуация вызвана объективными демографическими трендами. Переломить тенденцию, по словам Голиковой, планируется за счет стабилизации рождаемости и снижения уровня смертности.Ранее вице-премьер сообщила, что потенциал увеличения численности российского населения не исчерпан. Она отметила, что пандемия внесла коррективы, но, как и все меры демографического характера, меры, принятые в 2020 году, будут иметь отложенный эффект.
https://ria.ru/20210402/koronavirus-1604020916.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591253098_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2cb53227e504d274cd4fbdfda9ac5c0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, татьяна голикова, общество

Голикова спрогнозировала снижение численности населения России

00:54 03.04.2021 (обновлено: 00:55 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В ближайшие в России сложится тенденция к снижению численности населения, задача властей - переломить ее и к 2030 году обеспечить устойчивый рост этого показателя, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании проектных комитетов по нацпроектам "Здравоохранения" и "Демография", ее слова приводятся в стенограмме, опубликованной на сайте правительства.
Она отметила, что такая ситуация вызвана объективными демографическими трендами. Переломить тенденцию, по словам Голиковой, планируется за счет стабилизации рождаемости и снижения уровня смертности.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 19:08Распространение коронавируса
Голикова допустила рост числа заболевших COVID-19 в ближайшие месяцы
Ранее вице-премьер сообщила, что потенциал увеличения численности российского населения не исчерпан. Она отметила, что пандемия внесла коррективы, но, как и все меры демографического характера, меры, принятые в 2020 году, будут иметь отложенный эффект.
 
РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:52У станции Новогиреево в Москве мужчина попал под поезд
12:43Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД
12:42Эрмитаж проверил подлинность изделий Фаберже
12:42В Крыму напомнили НАТО, чем заканчиваются войны против России
12:36В Минске ответили на слова Кравчука о зависимости политики
12:26В Междуреченске обрушилась часть стены в пристройке школы
12:23Помощника главы военной разведки Ирака пытались убить в Багдаде
12:22В Москве анонсировали рекордно ранний запуск проката велосипедов
12:17В Совфеде ответили Кравчуку, назвавшему Украину врагом России
12:13Житель Ногинска хотел отомстить бывшей жене, организовав убийство ее сына
12:11В Госдуме прокомментировали обстрел ЛНР украинскими силовиками
12:09Задержанного в Барнауле националиста арестовали на два месяца
12:04Зеленский упустил шанс урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР, заявил Косачев
12:02В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca
11:56Сын экс-канцлера Германии подал в суд на главу Минздрава
11:54В Москве за сутки госпитализировали почти 900 человек с коронавирусом
11:51В России ответили на подготовку Украины и НАТО к войне за Крым
11:30Крымский сенатор сравнил Украину с полигоном НАТО
11:24Минцифры исключило передачу данных россиян предустановленными сервисами
11:20В "Яндексе" и Mail.ru Group пояснили, какие данные получают трекеры
Лента новостейМолния