https://ria.ru/20210403/golikova-1604051766.html

Голикова спрогнозировала снижение численности населения России

Голикова спрогнозировала снижение численности населения России

В ближайшие в России сложится тенденция к снижению численности населения, задача властей - переломить ее и к 2030 году обеспечить устойчивый рост этого... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T00:54

2021-04-03T00:54

2021-04-03T00:55

россия

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В ближайшие в России сложится тенденция к снижению численности населения, задача властей - переломить ее и к 2030 году обеспечить устойчивый рост этого показателя, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании проектных комитетов по нацпроектам "Здравоохранения" и "Демография", ее слова приводятся в стенограмме, опубликованной на сайте правительства.Она отметила, что такая ситуация вызвана объективными демографическими трендами. Переломить тенденцию, по словам Голиковой, планируется за счет стабилизации рождаемости и снижения уровня смертности.Ранее вице-премьер сообщила, что потенциал увеличения численности российского населения не исчерпан. Она отметила, что пандемия внесла коррективы, но, как и все меры демографического характера, меры, принятые в 2020 году, будут иметь отложенный эффект.

https://ria.ru/20210402/koronavirus-1604020916.html

россия

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россия, татьяна голикова, общество