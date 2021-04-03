https://ria.ru/20210403/golikova-1604051766.html
Голикова спрогнозировала снижение численности населения России
Голикова спрогнозировала снижение численности населения России
В ближайшие в России сложится тенденция к снижению численности населения, задача властей - переломить ее и к 2030 году обеспечить устойчивый рост этого... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T00:54
2021-04-03T00:54
2021-04-03T00:55
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В ближайшие в России сложится тенденция к снижению численности населения, задача властей - переломить ее и к 2030 году обеспечить устойчивый рост этого показателя, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании проектных комитетов по нацпроектам "Здравоохранения" и "Демография", ее слова приводятся в стенограмме, опубликованной на сайте правительства.Она отметила, что такая ситуация вызвана объективными демографическими трендами. Переломить тенденцию, по словам Голиковой, планируется за счет стабилизации рождаемости и снижения уровня смертности.Ранее вице-премьер сообщила, что потенциал увеличения численности российского населения не исчерпан. Она отметила, что пандемия внесла коррективы, но, как и все меры демографического характера, меры, принятые в 2020 году, будут иметь отложенный эффект.
https://ria.ru/20210402/koronavirus-1604020916.html
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россия, татьяна голикова, общество