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В Мехико феминистки напали на полицейских во время марша против насилия
В Мехико феминистки напали на полицейских во время марша против насилия
Сотни участниц феминистических движений Мехико провели марш против полицейского насилия по отношению к женщинам, участницы протеста снесли ограждения и... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T05:10
2021-04-03T09:36
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МЕХИКО, 3 апр - РИА Новости. Сотни участниц феминистических движений Мехико провели марш против полицейского насилия по отношению к женщинам, участницы протеста снесли ограждения и атаковали женский полицейский кордон вокруг национального дворца."Группа протестующих феминисток разобрала металлическое ограждение Национального дворца и вступила в столкновение с охраняющей его полицией", - сообщило издание Universal.Поводом для беспорядков стало убийство мигрантки из Сальвадора в туристической зоне Тулума на юго-востоке Мексики. Она скончалась при задержании, когда один из полицейских долгое время прижимал ее коленом к земле.По информации СМИ, в марше протеста в Мехико принимало участие не менее 250 человек, многие были вооружены кирками и молотками. Феминистки прошли от монумента революции к представительству штата Кинтана-Роо, в котором произошло убийство, после чего направились к национальному дворцу.Охранять женские марши и инфраструктуру в Мехико направляют женские отряды полиции Atenas, однако это не останавливает протестующих от нападений на представителей власти. На видео, которое распространяется в социальных сетях, видно, как у толпы отбили и увели за ограждение одну из офицеров полиции. Официальной информации о пострадавших или задержанных во время марша не поступало.Согласно статистике, ежедневно в Мексике лишают жизни 10 женщин, более половины из них погибают от рук партнеров или родственников. С января по июнь 2020 года, по данным Национального института статистики и географии, в Мексике были убиты 1 844 женщины, из них 73% - с применением оружия или удушением, 30% из них - у себя дома. Экстренные службы за этот период получили более 132 тысяч обращений о предполагаемом насилии в отношении женщин. Зарегистрированы 7 866 предполагаемых жертв изнасилований и 21 предполагаемая жертва торговли людьми. При этом половина преступлений против женщин в Мексике остаются безнаказанными.
https://ria.ru/20210103/feminizm-1591817483.html
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мехико (город), мексика, в мире

В Мехико феминистки напали на полицейских во время марша против насилия

05:10 03.04.2021 (обновлено: 09:36 03.04.2021)
 
© REUTERS / Raquel CunhaАкция в поддержку Виктории Салазар в Мехико, Мексика
Акция в поддержку Виктории Салазар в Мехико, Мексика - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© REUTERS / Raquel Cunha
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МЕХИКО, 3 апр - РИА Новости. Сотни участниц феминистических движений Мехико провели марш против полицейского насилия по отношению к женщинам, участницы протеста снесли ограждения и атаковали женский полицейский кордон вокруг национального дворца.
"Группа протестующих феминисток разобрала металлическое ограждение Национального дворца и вступила в столкновение с охраняющей его полицией", - сообщило издание Universal.
Поводом для беспорядков стало убийство мигрантки из Сальвадора в туристической зоне Тулума на юго-востоке Мексики. Она скончалась при задержании, когда один из полицейских долгое время прижимал ее коленом к земле.
По информации СМИ, в марше протеста в Мехико принимало участие не менее 250 человек, многие были вооружены кирками и молотками. Феминистки прошли от монумента революции к представительству штата Кинтана-Роо, в котором произошло убийство, после чего направились к национальному дворцу.
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Охранять женские марши и инфраструктуру в Мехико направляют женские отряды полиции Atenas, однако это не останавливает протестующих от нападений на представителей власти. На видео, которое распространяется в социальных сетях, видно, как у толпы отбили и увели за ограждение одну из офицеров полиции. Официальной информации о пострадавших или задержанных во время марша не поступало.
Согласно статистике, ежедневно в Мексике лишают жизни 10 женщин, более половины из них погибают от рук партнеров или родственников. С января по июнь 2020 года, по данным Национального института статистики и географии, в Мексике были убиты 1 844 женщины, из них 73% - с применением оружия или удушением, 30% из них - у себя дома. Экстренные службы за этот период получили более 132 тысяч обращений о предполагаемом насилии в отношении женщин. Зарегистрированы 7 866 предполагаемых жертв изнасилований и 21 предполагаемая жертва торговли людьми. При этом половина преступлений против женщин в Мексике остаются безнаказанными.
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