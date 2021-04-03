Объединенная оппозиция разблокировала улицу у парламента Армении
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на улице Демирчяна возле здания Народного собрания Армении в Ереване
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ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Оппозиционное "Движение спасения родины", добивающееся отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявило о разблокировании прилегающей к парламенту страны улицы в Ереване в связи с переносом акций в регионы страны.
Ранее оппозиционеры перенесли свой палаточный лагерь с центрального проспекта Баграмяна у здания парламента на пересекающуюся с ним узкую улицу Демирчяна.
"Во время митинга 28 марта "Движение спасения родины" объявило о начале нового этапа борьбы. В ближайшие дни основные действия будут перенесены в разные населенные пункты. О региональных собраниях и митингах, местах их проведения уже объявлено. С сегодняшнего дня мы освобождаем улицу Демирчяна, заявляя, что после посещения регионов граждане вернутся на перекресток Баграмяна-Демирчяна", - говорится в заявлении на странице движения в Facebook.
Первый региональный митинг оппозиции назначен на 6 апреля в городе Севан Гегаркуникской области.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
28 марта, 16:12Противники Пашиняна завершают митинг в Ереване