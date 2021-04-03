https://ria.ru/20210403/erevan-1604091267.html

Объединенная оппозиция разблокировала улицу у парламента Армении

Объединенная оппозиция разблокировала улицу у парламента Армении

Оппозиционное "Движение спасения родины", добивающееся отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявило о разблокировании прилегающей к парламенту... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T14:56

2021-04-03T14:56

2021-04-03T14:56

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Оппозиционное "Движение спасения родины", добивающееся отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявило о разблокировании прилегающей к парламенту страны улицы в Ереване в связи с переносом акций в регионы страны.Ранее оппозиционеры перенесли свой палаточный лагерь с центрального проспекта Баграмяна у здания парламента на пересекающуюся с ним узкую улицу Демирчяна."Во время митинга 28 марта "Движение спасения родины" объявило о начале нового этапа борьбы. В ближайшие дни основные действия будут перенесены в разные населенные пункты. О региональных собраниях и митингах, местах их проведения уже объявлено. С сегодняшнего дня мы освобождаем улицу Демирчяна, заявляя, что после посещения регионов граждане вернутся на перекресток Баграмяна-Демирчяна", - говорится в заявлении на странице движения в Facebook.Первый региональный митинг оппозиции назначен на 6 апреля в городе Севан Гегаркуникской области.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210330/armeniya-1603354860.html

https://ria.ru/20210328/armeniya-1603203664.html

ереван

армения

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никол пашинян, ереван, армения, в мире