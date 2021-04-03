Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210403/ekonomiya-1604060862.html
Эксперт рассказал, как ресторанам сэкономить на плате за свет
Эксперт рассказал, как ресторанам сэкономить на плате за свет
Владельцы ресторанов могут сэкономить до 80% на освещении, если установят "умные" системы, например, специальные датчики в уборных, реагирующие на присутствие... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T08:14
2021-04-03T08:14
ресторан
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599954989_0:208:3071:1936_1920x0_80_0_0_496e775ef4be8b07f77661e347768fd8.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Владельцы ресторанов могут сэкономить до 80% на освещении, если установят "умные" системы, например, специальные датчики в уборных, реагирующие на присутствие людей, рассказал РИА Новости руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев."В среднем комплексные системы управления освещением позволяют сэкономить 70-80% электроэнергии, затрачиваемой на освещение в здании. Сроки их окупаемости составляют 1-3 года, в зависимости от темпов роста цен на электроэнергию и мощности применяемого оборудования. При сценарии стабильного роста цен на электроэнергию примерно на 30% в год сроки окупаемости инвестиций в системы будут снижаться", - отметил Бокарев."С точки зрения (энергоэффективности – ред.) санузлов, наиболее эффективно оборудовать мини-датчиком присутствия каждую кабину: если человек заходит только в одно помещение, свет включится именно в нем", - добавил он.По словам эксперта, принцип работы комплексной системы достаточно прост: датчики автоматически включают и выключают освещение в помещении в зависимости от интенсивности потока света или от присутствия людей."Люди излучают тепловую энергию, а встроенные IR-датчики производят запись тепловой радиации и преобразовывают ее в измеряемый электрический сигнал", - пояснил Бокарев.
https://realty.ria.ru/20210331/zhkkh-1603645465.html
https://ria.ru/20210329/dom-1602936603.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599954989_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_863e84e8207e703c2d13d1ca12e074b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ресторан, общество

Эксперт рассказал, как ресторанам сэкономить на плате за свет

08:14 03.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник ресторана отеля Довиль Hotel & SPA в Анапе в защитной маске
Сотрудник ресторана отеля Довиль Hotel & SPA в Анапе в защитной маске - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Владельцы ресторанов могут сэкономить до 80% на освещении, если установят "умные" системы, например, специальные датчики в уборных, реагирующие на присутствие людей, рассказал РИА Новости руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.
"В среднем комплексные системы управления освещением позволяют сэкономить 70-80% электроэнергии, затрачиваемой на освещение в здании. Сроки их окупаемости составляют 1-3 года, в зависимости от темпов роста цен на электроэнергию и мощности применяемого оборудования. При сценарии стабильного роста цен на электроэнергию примерно на 30% в год сроки окупаемости инвестиций в системы будут снижаться", - отметил Бокарев.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 15:39
Эксперт рассказала, как сэкономить 30% при оплате ЖКХ
"С точки зрения (энергоэффективности – ред.) санузлов, наиболее эффективно оборудовать мини-датчиком присутствия каждую кабину: если человек заходит только в одно помещение, свет включится именно в нем", - добавил он.
По словам эксперта, принцип работы комплексной системы достаточно прост: датчики автоматически включают и выключают освещение в помещении в зависимости от интенсивности потока света или от присутствия людей.
"Люди излучают тепловую энергию, а встроенные IR-датчики производят запись тепловой радиации и преобразовывают ее в измеряемый электрический сигнал", - пояснил Бокарев.
Умный дом - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 08:00Наука
Как не стать жертвой умного дома и сэкономить на расходах
 
РесторанОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:52У станции Новогиреево в Москве мужчина попал под поезд
12:43Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД
12:42Эрмитаж проверил подлинность изделий Фаберже
12:42В Крыму напомнили НАТО, чем заканчиваются войны против России
12:36В Минске ответили на слова Кравчука о зависимости политики
12:26В Междуреченске обрушилась часть стены в пристройке школы
12:23Помощника главы военной разведки Ирака пытались убить в Багдаде
12:22В Москве анонсировали рекордно ранний запуск проката велосипедов
12:17В Совфеде ответили Кравчуку, назвавшему Украину врагом России
12:13Житель Ногинска хотел отомстить бывшей жене, организовав убийство ее сына
12:11В Госдуме прокомментировали обстрел ЛНР украинскими силовиками
12:09Задержанного в Барнауле националиста арестовали на два месяца
12:04Зеленский упустил шанс урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР, заявил Косачев
12:02В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca
11:56Сын экс-канцлера Германии подал в суд на главу Минздрава
11:54В Москве за сутки госпитализировали почти 900 человек с коронавирусом
11:51В России ответили на подготовку Украины и НАТО к войне за Крым
11:30Крымский сенатор сравнил Украину с полигоном НАТО
11:24Минцифры исключило передачу данных россиян предустановленными сервисами
11:20В "Яндексе" и Mail.ru Group пояснили, какие данные получают трекеры
Лента новостейМолния