https://ria.ru/20210403/ekonomiya-1604060862.html
Эксперт рассказал, как ресторанам сэкономить на плате за свет
Эксперт рассказал, как ресторанам сэкономить на плате за свет
Владельцы ресторанов могут сэкономить до 80% на освещении, если установят "умные" системы, например, специальные датчики в уборных, реагирующие на присутствие... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T08:14
2021-04-03T08:14
2021-04-03T08:14
ресторан
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599954989_0:208:3071:1936_1920x0_80_0_0_496e775ef4be8b07f77661e347768fd8.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Владельцы ресторанов могут сэкономить до 80% на освещении, если установят "умные" системы, например, специальные датчики в уборных, реагирующие на присутствие людей, рассказал РИА Новости руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев."В среднем комплексные системы управления освещением позволяют сэкономить 70-80% электроэнергии, затрачиваемой на освещение в здании. Сроки их окупаемости составляют 1-3 года, в зависимости от темпов роста цен на электроэнергию и мощности применяемого оборудования. При сценарии стабильного роста цен на электроэнергию примерно на 30% в год сроки окупаемости инвестиций в системы будут снижаться", - отметил Бокарев."С точки зрения (энергоэффективности – ред.) санузлов, наиболее эффективно оборудовать мини-датчиком присутствия каждую кабину: если человек заходит только в одно помещение, свет включится именно в нем", - добавил он.По словам эксперта, принцип работы комплексной системы достаточно прост: датчики автоматически включают и выключают освещение в помещении в зависимости от интенсивности потока света или от присутствия людей."Люди излучают тепловую энергию, а встроенные IR-датчики производят запись тепловой радиации и преобразовывают ее в измеряемый электрический сигнал", - пояснил Бокарев.
https://realty.ria.ru/20210331/zhkkh-1603645465.html
https://ria.ru/20210329/dom-1602936603.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599954989_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_863e84e8207e703c2d13d1ca12e074b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ресторан, общество
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Владельцы ресторанов
могут сэкономить до 80% на освещении, если установят "умные" системы, например, специальные датчики в уборных, реагирующие на присутствие людей, рассказал РИА Новости руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.
"В среднем комплексные системы управления освещением позволяют сэкономить 70-80% электроэнергии, затрачиваемой на освещение в здании. Сроки их окупаемости составляют 1-3 года, в зависимости от темпов роста цен на электроэнергию и мощности применяемого оборудования. При сценарии стабильного роста цен на электроэнергию примерно на 30% в год сроки окупаемости инвестиций в системы будут снижаться", - отметил Бокарев.
"С точки зрения (энергоэффективности – ред.) санузлов, наиболее эффективно оборудовать мини-датчиком присутствия каждую кабину: если человек заходит только в одно помещение, свет включится именно в нем", - добавил он.
По словам эксперта, принцип работы комплексной системы достаточно прост: датчики автоматически включают и выключают освещение в помещении в зависимости от интенсивности потока света или от присутствия людей.
"Люди излучают тепловую энергию, а встроенные IR-датчики производят запись тепловой радиации и преобразовывают ее в измеряемый электрический сигнал", - пояснил Бокарев.