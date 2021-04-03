https://ria.ru/20210403/ekonomiya-1604060862.html

Эксперт рассказал, как ресторанам сэкономить на плате за свет

Эксперт рассказал, как ресторанам сэкономить на плате за свет

Владельцы ресторанов могут сэкономить до 80% на освещении, если установят "умные" системы, например, специальные датчики в уборных, реагирующие на присутствие... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T08:14

2021-04-03T08:14

2021-04-03T08:14

ресторан

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Владельцы ресторанов могут сэкономить до 80% на освещении, если установят "умные" системы, например, специальные датчики в уборных, реагирующие на присутствие людей, рассказал РИА Новости руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев."В среднем комплексные системы управления освещением позволяют сэкономить 70-80% электроэнергии, затрачиваемой на освещение в здании. Сроки их окупаемости составляют 1-3 года, в зависимости от темпов роста цен на электроэнергию и мощности применяемого оборудования. При сценарии стабильного роста цен на электроэнергию примерно на 30% в год сроки окупаемости инвестиций в системы будут снижаться", - отметил Бокарев."С точки зрения (энергоэффективности – ред.) санузлов, наиболее эффективно оборудовать мини-датчиком присутствия каждую кабину: если человек заходит только в одно помещение, свет включится именно в нем", - добавил он.По словам эксперта, принцип работы комплексной системы достаточно прост: датчики автоматически включают и выключают освещение в помещении в зависимости от интенсивности потока света или от присутствия людей."Люди излучают тепловую энергию, а встроенные IR-датчики производят запись тепловой радиации и преобразовывают ее в измеряемый электрический сигнал", - пояснил Бокарев.

https://realty.ria.ru/20210331/zhkkh-1603645465.html

https://ria.ru/20210329/dom-1602936603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ресторан, общество