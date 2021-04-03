https://ria.ru/20210403/donbass-1604125378.html

Глава ДНР заявил о росте числа желающих отправиться в Донбасс

Глава ДНР заявил о росте числа желающих отправиться в Донбасс

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что число добровольцев, желающих поехать в Донбасс, на фоне обострения ситуации в регионе в последние дни... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T21:32

2021-04-03T21:32

2021-04-03T21:32

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что число добровольцев, желающих поехать в Донбасс, на фоне обострения ситуации в регионе в последние дни увеличилось, в том числе такие есть и среди депутатов Госдумы."Очень много обращений, и от ребят, есть даже от депутатов Государственной думы, которые говорят, что просто "сразу рассчитывай, мы будем с тобой". Это вселяет положительные эмоции и понимание того, что мы не одни - не в рамках каких-то государств, а в рамках человеческих взаимоотношений", - сказал он в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube."Некоторые уже спрашивают, куда конкретно записываться", - добавил он.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210403/donbass-1604106965.html

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донецкая народная республика

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луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, youtube, госдума рф, минск, оон, в мире