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В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T08:26
2021-04-03T08:26
сцкк
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 1 апреля украинские силовики один раз нарушили режим тишины."За истекшие сутки 2 апреля... зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из артиллерийских орудий, минометов и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Голубовское, Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое."Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - дополнил представитель ЛНР в СЦКК.
https://ria.ru/20210403/donbass-1604052328.html
https://ria.ru/20210402/obstrel-1603962168.html
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сцкк, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков

08:26 03.04.2021
 
© РИА НовостиПункт пропуска "Станица Луганская"
Пункт пропуска Станица Луганская - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 1 апреля украинские силовики один раз нарушили режим тишины.
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"За истекшие сутки 2 апреля... зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из артиллерийских орудий, минометов и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Голубовское, Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое.
"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - дополнил представитель ЛНР в СЦКК.
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