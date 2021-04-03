https://ria.ru/20210403/donbass-1604061473.html
В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T08:26
2021-04-03T08:26
2021-04-03T08:26
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 1 апреля украинские силовики один раз нарушили режим тишины."За истекшие сутки 2 апреля... зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из артиллерийских орудий, минометов и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Голубовское, Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое."Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - дополнил представитель ЛНР в СЦКК.
https://ria.ru/20210403/donbass-1604052328.html
https://ria.ru/20210402/obstrel-1603962168.html
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сцкк, луганская народная республика, украина, в мире