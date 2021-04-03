https://ria.ru/20210403/donbass-1604052328.html

ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать применение Киевом артиллерии в Донбассе

ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать применение Киевом артиллерии в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T01:07

2021-04-03T01:07

2021-04-03T01:07

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155224/98/1552249831_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11bed7f522d38d2a74f8f772619c820c.jpg

ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ зафиксировать применение Киевом артиллерии при обстреле позиций Народной милиции вблизи подконтрольного ЛНР села Калиново-Борщеватое в Донбассе.Ранее ведомство заявило об обстреле украинскими силовиками из артиллерийских орудий позиций Народной милиции в районе подконтрольного республике села Калиново-Борщеватое в Донбассе. В ЛНР уточнили, что ВС Украины впервые с конца июля, когда в Донбассе ввели дополнительные меры по перемирию, применили артиллерию при обстреле территории республики.Он подчеркнул, что о фактах нарушений перемирия со стороны украинских силовиков представители ЛНР сообщили представителям Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня "для принятия мер и исключения обвинения республики в провокациях".Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210402/donbass-1604032202.html

https://ria.ru/20210402/minirovanie-1604019519.html

донбасс

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире