ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать применение Киевом артиллерии в Донбассе
© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
© AP Photo / Anatolii Stepanov
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ зафиксировать применение Киевом артиллерии при обстреле позиций Народной милиции вблизи подконтрольного ЛНР села Калиново-Борщеватое в Донбассе.
Ранее ведомство заявило об обстреле украинскими силовиками из артиллерийских орудий позиций Народной милиции в районе подконтрольного республике села Калиново-Борщеватое в Донбассе. В ЛНР уточнили, что ВС Украины впервые с конца июля, когда в Донбассе ввели дополнительные меры по перемирию, применили артиллерию при обстреле территории республики.
"Призываем международных наблюдателей и руководство ОБСЕ зафиксировать очередной факт грубого нарушения перемирия украинской стороной", - говорится в заявлении Осадчего, которое приводит пресс-служба ведомства.
Он подчеркнул, что о фактах нарушений перемирия со стороны украинских силовиков представители ЛНР сообщили представителям Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня "для принятия мер и исключения обвинения республики в провокациях".
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.