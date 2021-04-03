https://ria.ru/20210403/belorussiya-1604080309.html

В Минске ответили на слова Кравчука о зависимости политики

В Минске ответили на слова Кравчука о зависимости политики

Белорусский депутат, заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что смешно слышать от... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T12:36

2021-04-03T12:36

2021-04-03T12:36

россия

олег гайдукевич

александр лукашенко

леонид кравчук

белоруссия

украина

в мире

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МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Белорусский депутат, заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что смешно слышать от украинских политических деятелей обвинения Минска в зависимой политике, поскольку на решения Киева влияют США и ЕС.Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина сегодня для России "враг", а Белоруссия – "холуй" РФ."Слышал это заявление, посмеялся. Думаю, и весь украинский народ сейчас смеется со слов Кравчука", - сказал депутат в субботу РИА Новости.Он обратил внимание, что украинские политики очень много говорят о независимости, суверенитете и при этом "не могут принять ни одного самостоятельного решения". "Зеленский (президент Украины – ред.) не может купить вакцину (от COVID у России - ред.), которую хочет народ… Украинские политики – сейчас марионетки… Потеряли остатки независимости и суверенитета. Думаю, наш братский украинский народ, с которым мы дружили и будем дружить, все это прекрасно понимает", - считает Гайдукевич.По его мнению, в частности, на политику Украины влияют США, а "в вопросах санкций и экономики – полная зависимость от Брюсселя". "ЕС и США заставляют (Киев – ред.) выполнять те решения, которые считают нужными. Это не секрет", - констатировал Гайдукевич.Депутат подчеркнул, что "как раз-таки Беларусь – это суверенное государство". "Мы сами решаем, с кем строить союз, решили на референдуме, что с Россией – и будем дальше строить его с Россией. Мы сами принимаем решения, в отношении кого вводить санкции, а в отношении кого – нет. Мы сами принимаем решение – строить АЭС или нет. И мы ее построили. Мы сами принимаем решения, как нам жить, и не позволяем вмешиваться ни одной стране мира в нашу внутриполитическую ситуацию. А Украина позволяет. Поэтому касательно вчерашнего заявления (Кравчука – ред.) – "у кого что болит, тот о том и говорит", - подчеркнул Гайдукевич.Он пожелал украинскому народу побыстрее начать проводить действительно независимую политику, определять самому свою внутреннюю и внешнюю политику.Белорусские власти неоднократно заявляли, что начавшиеся после президентских выборов в августе протестные акции в стране координируются из-за границы. Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста и идет вмешательство во внутренние дела Минска, Лукашенко называл Украину.

https://ria.ru/20210403/vrag-1604078791.html

https://ria.ru/20210403/kravchuk-1604052461.html

россия

белоруссия

украина

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россия, олег гайдукевич, александр лукашенко, леонид кравчук, белоруссия, украина, в мире