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В Минске ответили на слова Кравчука о зависимости политики
В Минске ответили на слова Кравчука о зависимости политики
Белорусский депутат, заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что смешно слышать от... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T12:36
2021-04-03T12:36
россия
олег гайдукевич
александр лукашенко
леонид кравчук
белоруссия
украина
в мире
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МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Белорусский депутат, заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что смешно слышать от украинских политических деятелей обвинения Минска в зависимой политике, поскольку на решения Киева влияют США и ЕС.Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина сегодня для России "враг", а Белоруссия – "холуй" РФ."Слышал это заявление, посмеялся. Думаю, и весь украинский народ сейчас смеется со слов Кравчука", - сказал депутат в субботу РИА Новости.Он обратил внимание, что украинские политики очень много говорят о независимости, суверенитете и при этом "не могут принять ни одного самостоятельного решения". "Зеленский (президент Украины – ред.) не может купить вакцину (от COVID у России - ред.), которую хочет народ… Украинские политики – сейчас марионетки… Потеряли остатки независимости и суверенитета. Думаю, наш братский украинский народ, с которым мы дружили и будем дружить, все это прекрасно понимает", - считает Гайдукевич.По его мнению, в частности, на политику Украины влияют США, а "в вопросах санкций и экономики – полная зависимость от Брюсселя". "ЕС и США заставляют (Киев – ред.) выполнять те решения, которые считают нужными. Это не секрет", - констатировал Гайдукевич.Депутат подчеркнул, что "как раз-таки Беларусь – это суверенное государство". "Мы сами решаем, с кем строить союз, решили на референдуме, что с Россией – и будем дальше строить его с Россией. Мы сами принимаем решения, в отношении кого вводить санкции, а в отношении кого – нет. Мы сами принимаем решение – строить АЭС или нет. И мы ее построили. Мы сами принимаем решения, как нам жить, и не позволяем вмешиваться ни одной стране мира в нашу внутриполитическую ситуацию. А Украина позволяет. Поэтому касательно вчерашнего заявления (Кравчука – ред.) – "у кого что болит, тот о том и говорит", - подчеркнул Гайдукевич.Он пожелал украинскому народу побыстрее начать проводить действительно независимую политику, определять самому свою внутреннюю и внешнюю политику.Белорусские власти неоднократно заявляли, что начавшиеся после президентских выборов в августе протестные акции в стране координируются из-за границы. Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста и идет вмешательство во внутренние дела Минска, Лукашенко называл Украину.
https://ria.ru/20210403/vrag-1604078791.html
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россия, олег гайдукевич, александр лукашенко, леонид кравчук, белоруссия, украина, в мире

В Минске ответили на слова Кравчука о зависимости политики

12:36 03.04.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНочной вид площади Победы в городе Минске
Ночной вид площади Победы в городе Минске - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Белорусский депутат, заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что смешно слышать от украинских политических деятелей обвинения Минска в зависимой политике, поскольку на решения Киева влияют США и ЕС.
Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина сегодня для России "враг", а Белоруссия – "холуй" РФ.
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
12:17
В Совфеде ответили Кравчуку, назвавшему Украину врагом России
"Слышал это заявление, посмеялся. Думаю, и весь украинский народ сейчас смеется со слов Кравчука", - сказал депутат в субботу РИА Новости.
Он обратил внимание, что украинские политики очень много говорят о независимости, суверенитете и при этом "не могут принять ни одного самостоятельного решения". "Зеленский (президент Украины – ред.) не может купить вакцину (от COVID у России - ред.), которую хочет народ… Украинские политики – сейчас марионетки… Потеряли остатки независимости и суверенитета. Думаю, наш братский украинский народ, с которым мы дружили и будем дружить, все это прекрасно понимает", - считает Гайдукевич.
По его мнению, в частности, на политику Украины влияют США, а "в вопросах санкций и экономики – полная зависимость от Брюсселя". "ЕС и США заставляют (Киев – ред.) выполнять те решения, которые считают нужными. Это не секрет", - констатировал Гайдукевич.
Депутат подчеркнул, что "как раз-таки Беларусь – это суверенное государство". "Мы сами решаем, с кем строить союз, решили на референдуме, что с Россией – и будем дальше строить его с Россией. Мы сами принимаем решения, в отношении кого вводить санкции, а в отношении кого – нет. Мы сами принимаем решение – строить АЭС или нет. И мы ее построили. Мы сами принимаем решения, как нам жить, и не позволяем вмешиваться ни одной стране мира в нашу внутриполитическую ситуацию. А Украина позволяет. Поэтому касательно вчерашнего заявления (Кравчука – ред.) – "у кого что болит, тот о том и говорит", - подчеркнул Гайдукевич.
Он пожелал украинскому народу побыстрее начать проводить действительно независимую политику, определять самому свою внутреннюю и внешнюю политику.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что начавшиеся после президентских выборов в августе протестные акции в стране координируются из-за границы. Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста и идет вмешательство во внутренние дела Минска, Лукашенко называл Украину.
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
01:08
Кравчук назвал Украину врагом России
 
РоссияОлег ГайдукевичАлександр ЛукашенкоЛеонид КравчукБелоруссияУкраинаВ мире
 
 
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