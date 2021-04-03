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В Белоруссии ищут солдата-срочника, сбежавшего к девушке
В Белоруссии ищут солдата-срочника, сбежавшего к девушке
Министерство обороны Белоруссии сообщило, что совместно с правоохранителями в стране ведет поиск военнослужащего-срочника, который самовольно покинул службу. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T09:34
2021-04-03T09:35
министерство обороны белоруссии
витебская область
в мире
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МИНСК, 3 апр - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии сообщило, что совместно с правоохранителями в стране ведет поиск военнослужащего-срочника, который самовольно покинул службу."Военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки - в Полоцкий район (Витебская область - ред.)", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Там отмечается, что по направлению движения автомобиля оперативно был объявлен план "Перехват". Автомобиль найден на обочине проезжей части. "В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведутся поисковые действия", - говорится в сообщении.Согласно ему, военнослужащий не имеет замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно.Правовая оценка правонарушению будет дана в рамках расследования, подчеркнули в министерстве.
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министерство обороны белоруссии, витебская область, в мире

В Белоруссии ищут солдата-срочника, сбежавшего к девушке

09:34 03.04.2021 (обновлено: 09:35 03.04.2021)
 
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© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 3 апр - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии сообщило, что совместно с правоохранителями в стране ведет поиск военнослужащего-срочника, который самовольно покинул службу.
"Военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки - в Полоцкий район (Витебская область - ред.)", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
Там отмечается, что по направлению движения автомобиля оперативно был объявлен план "Перехват". Автомобиль найден на обочине проезжей части. "В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведутся поисковые действия", - говорится в сообщении.
Согласно ему, военнослужащий не имеет замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно.
Правовая оценка правонарушению будет дана в рамках расследования, подчеркнули в министерстве.
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