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У здания парламента Армении задержали несколько оппозиционеров
У здания парламента Армении задержали несколько оппозиционеров
Сотрудники полиции Армении задержали несколько оппозиционеров у здания парламента в Ереване, сообщает Telegram-канал Mediaport. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T16:30
2021-04-03T16:30
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции Армении задержали несколько оппозиционеров у здания парламента в Ереване, сообщает Telegram-канал Mediaport.Отмечается, что шестеро представителей движения "Азатагрум" (Освобождение), в том числе одна девушка, были доставлены в полицейское отделение из-за того, что отказались от убирать свою палатку с улицы Демирчяна. В канале выложено видео задержания.Ранее оппозиционное "Движение спасения родины", добивающееся отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявило о разблокировании прилегающей к парламенту страны улицы Демирчяна в Ереване в связи с переносом акций в регионы страны. Отмечается, что улица освобождается с субботы. Оппозиционеры заявили, что после посещения регионов "граждане вернутся на перекресток Баграмяна-Демирчяна".Ранее оппозиционеры перенесли свой палаточный лагерь с центрального проспекта Баграмяна у здания парламента на пересекающуюся с ним узкую улицу Демирчяна.Первый региональный митинг оппозиции назначен на 6 апреля в городе Севан Гегаркуникской области.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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никол пашинян, ереван, армения, в мире

У здания парламента Армении задержали несколько оппозиционеров

16:30 03.04.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудник полиции у входа в здание администрации президента Армении в Ереване, где проходит встреча премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Арменом Саркисяном
Сотрудник полиции у входа в здание администрации президента Армении в Ереване, где проходит встреча премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Арменом Саркисяном - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции Армении задержали несколько оппозиционеров у здания парламента в Ереване, сообщает Telegram-канал Mediaport.
Отмечается, что шестеро представителей движения "Азатагрум" (Освобождение), в том числе одна девушка, были доставлены в полицейское отделение из-за того, что отказались от убирать свою палатку с улицы Демирчяна. В канале выложено видео задержания.
Ранее оппозиционное "Движение спасения родины", добивающееся отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявило о разблокировании прилегающей к парламенту страны улицы Демирчяна в Ереване в связи с переносом акций в регионы страны. Отмечается, что улица освобождается с субботы. Оппозиционеры заявили, что после посещения регионов "граждане вернутся на перекресток Баграмяна-Демирчяна".
Ранее оппозиционеры перенесли свой палаточный лагерь с центрального проспекта Баграмяна у здания парламента на пересекающуюся с ним узкую улицу Демирчяна.
Первый региональный митинг оппозиции назначен на 6 апреля в городе Севан Гегаркуникской области.
Сотрудники полиции на улице Демирчяна возле здания Народного собрания Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
Вчера, 14:56
Объединенная оппозиция разблокировала улицу у парламента Армении
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
 
Никол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
 
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