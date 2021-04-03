https://ria.ru/20210403/armeniya-1604099992.html

У здания парламента Армении задержали несколько оппозиционеров

У здания парламента Армении задержали несколько оппозиционеров

Сотрудники полиции Армении задержали несколько оппозиционеров у здания парламента в Ереване, сообщает Telegram-канал Mediaport. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T16:30

2021-04-03T16:30

2021-04-03T16:30

никол пашинян

ереван

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601091635_0:181:2924:1826_1920x0_80_0_0_11cd74c8db1240646a4efb1e0e7a0bea.jpg

ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции Армении задержали несколько оппозиционеров у здания парламента в Ереване, сообщает Telegram-канал Mediaport.Отмечается, что шестеро представителей движения "Азатагрум" (Освобождение), в том числе одна девушка, были доставлены в полицейское отделение из-за того, что отказались от убирать свою палатку с улицы Демирчяна. В канале выложено видео задержания.Ранее оппозиционное "Движение спасения родины", добивающееся отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявило о разблокировании прилегающей к парламенту страны улицы Демирчяна в Ереване в связи с переносом акций в регионы страны. Отмечается, что улица освобождается с субботы. Оппозиционеры заявили, что после посещения регионов "граждане вернутся на перекресток Баграмяна-Демирчяна".Ранее оппозиционеры перенесли свой палаточный лагерь с центрального проспекта Баграмяна у здания парламента на пересекающуюся с ним узкую улицу Демирчяна.Первый региональный митинг оппозиции назначен на 6 апреля в городе Севан Гегаркуникской области.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210403/erevan-1604091267.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ереван, армения, в мире