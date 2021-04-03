https://ria.ru/20210403/arktika-1604062055.html

Правительство утвердило новую программу развития Арктики

Правительство утвердило новую программу развития Арктики

Власти планируют потратить более 19,5 миллиарда рублей на программу социально-экономического развития Арктики до 2024 года. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T08:44

2021-04-03T08:44

2021-04-03T10:59

россия

дальний восток

арктика

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Власти планируют потратить более 19,5 миллиарда рублей на программу социально-экономического развития Арктики до 2024 года. Как говорится в постановлении правительства, в бюджете на этот год на ее исполнение заложили 3,4 миллиарда рублей, на 2022-й — шесть миллиардов рублей, на 2023-й — 5,2 миллиарда рублей, на 2024 год — 4,9 миллиарда рублей.Ответственным исполнителем программы в документе обозначено Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.Цели инициативы — ускорить развитие территорий, которые входят в состав российской Арктической зоны и увеличить их вклад в экономику.В марте 2020-го Владимир Путин подписал указ "Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года". Среди основных интересов России в регионе — обеспечение суверенитета и территориальной целостности. Также речь идет о развитии Северного морского пути, который должен стать конкурентоспособным в мировом масштабе.Кроме того, в документе сделан акцент на охрану окружающей среды, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/arktika-1603907718.html

https://ria.ru/20210310/arktika-1600604311.html

россия

дальний восток

арктика

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россия, дальний восток, арктика, владимир путин, экономика