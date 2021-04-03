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Правительство утвердило новую программу развития Арктики
Правительство утвердило новую программу развития Арктики
Власти планируют потратить более 19,5 миллиарда рублей на программу социально-экономического развития Арктики до 2024 года. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T08:44
2021-04-03T10:59
россия
дальний восток
арктика
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Власти планируют потратить более 19,5 миллиарда рублей на программу социально-экономического развития Арктики до 2024 года. Как говорится в постановлении правительства, в бюджете на этот год на ее исполнение заложили 3,4 миллиарда рублей, на 2022-й — шесть миллиардов рублей, на 2023-й — 5,2 миллиарда рублей, на 2024 год — 4,9 миллиарда рублей.Ответственным исполнителем программы в документе обозначено Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.Цели инициативы — ускорить развитие территорий, которые входят в состав российской Арктической зоны и увеличить их вклад в экономику.В марте 2020-го Владимир Путин подписал указ "Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года". Среди основных интересов России в регионе — обеспечение суверенитета и территориальной целостности. Также речь идет о развитии Северного морского пути, который должен стать конкурентоспособным в мировом масштабе.Кроме того, в документе сделан акцент на охрану окружающей среды, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210402/arktika-1603907718.html
https://ria.ru/20210310/arktika-1600604311.html
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россия, дальний восток, арктика, владимир путин, экономика

Правительство утвердило новую программу развития Арктики

08:44 03.04.2021 (обновлено: 10:59 03.04.2021)
 
© Фото : Экспедиционный центр Арктики и Антарктики "Полюс"Ледовая база "Барнео" в Арктике
Ледовая база Барнео в Арктике - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Фото : Экспедиционный центр Арктики и Антарктики "Полюс"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Власти планируют потратить более 19,5 миллиарда рублей на программу социально-экономического развития Арктики до 2024 года.
Как говорится в постановлении правительства, в бюджете на этот год на ее исполнение заложили 3,4 миллиарда рублей, на 2022-й — шесть миллиардов рублей, на 2023-й — 5,2 миллиарда рублей, на 2024 год — 4,9 миллиарда рублей.
Экспедиция Арктика-2012 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 10:29
В России создадут судно за 7 млрд рублей для работы в Арктике
Ответственным исполнителем программы в документе обозначено Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Цели инициативы — ускорить развитие территорий, которые входят в состав российской Арктической зоны и увеличить их вклад в экономику.
В марте 2020-го Владимир Путин подписал указ "Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года". Среди основных интересов России в регионе — обеспечение суверенитета и территориальной целостности. Также речь идет о развитии Северного морского пути, который должен стать конкурентоспособным в мировом масштабе.
Кроме того, в документе сделан акцент на охрану окружающей среды, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.
Арктическая экспедиция - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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National Interest рассказал о возможностях США "победить" в Арктике
 
РоссияДальний ВостокАрктикаВладимир ПутинЭкономика
 
 
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