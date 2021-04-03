https://ria.ru/20210403/arest-1604111353.html

В Москве арестовали женщину по подозрению в истязании приемного ребенка

В Москве арестовали женщину по подозрению в истязании приемного ребенка

Суд в Москве арестовал опекуна 10-летней девочки по подозрению в издевательствах над ребенком, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T18:45

2021-04-03T18:45

2021-04-03T20:00

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

новая москва

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Суд в Москве арестовал опекуна 10-летней девочки по подозрению в издевательствах над ребенком, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Установлено, что с 2018 года по март 2021 года 35-летняя женщина, являющаяся опекуном малолетней девочки 2010 года рождения, а также ее 47-летний муж, на территории частного дома в посёлке Щаповское в городе Москве, систематически подвергали ребенка избиению", - говорится в сообщении.Уточняется, что 30 марта у 10-летней девочки учителя школы обнаружили множественные гематомы головы и тела. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение. По словам школьницы, травмы различными предметами ей причинили женщина с сожителем. Также девочка сообщила о применении к ней недопустимых методов воспитания и жестокого обращения.Девочка была госпитализирована."Сегодня суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по п. "г, е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.По данным старшего помощника руководителя московского главка СК РФ Юлии Ивановой, по подозрению в преступлении арестован и сожитель женщины."По подозрению в совершении преступления задержаны женщина 1985 года рождения и мужчина 1974 года рождения, им предъявлено обвинение... Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Иванова.

https://ria.ru/20210403/rebenok-1604098686.html

https://ria.ru/20210329/yugra-1603254825.html

новая москва

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, москва, происшествия