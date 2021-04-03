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В Москве арестовали женщину по подозрению в истязании приемного ребенка
В Москве арестовали женщину по подозрению в истязании приемного ребенка
Суд в Москве арестовал опекуна 10-летней девочки по подозрению в издевательствах над ребенком, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T18:45
2021-04-03T20:00
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
новая москва
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Суд в Москве арестовал опекуна 10-летней девочки по подозрению в издевательствах над ребенком, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Установлено, что с 2018 года по март 2021 года 35-летняя женщина, являющаяся опекуном малолетней девочки 2010 года рождения, а также ее 47-летний муж, на территории частного дома в посёлке Щаповское в городе Москве, систематически подвергали ребенка избиению", - говорится в сообщении.Уточняется, что 30 марта у 10-летней девочки учителя школы обнаружили множественные гематомы головы и тела. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение. По словам школьницы, травмы различными предметами ей причинили женщина с сожителем. Также девочка сообщила о применении к ней недопустимых методов воспитания и жестокого обращения.Девочка была госпитализирована."Сегодня суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по п. "г, е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.По данным старшего помощника руководителя московского главка СК РФ Юлии Ивановой, по подозрению в преступлении арестован и сожитель женщины."По подозрению в совершении преступления задержаны женщина 1985 года рождения и мужчина 1974 года рождения, им предъявлено обвинение... Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Иванова.
https://ria.ru/20210403/rebenok-1604098686.html
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, москва, происшествия

В Москве арестовали женщину по подозрению в истязании приемного ребенка

18:45 03.04.2021 (обновлено: 20:00 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Суд в Москве арестовал опекуна 10-летней девочки по подозрению в издевательствах над ребенком, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Установлено, что с 2018 года по март 2021 года 35-летняя женщина, являющаяся опекуном малолетней девочки 2010 года рождения, а также ее 47-летний муж, на территории частного дома в посёлке Щаповское в городе Москве, систематически подвергали ребенка избиению", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 30 марта у 10-летней девочки учителя школы обнаружили множественные гематомы головы и тела. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение. По словам школьницы, травмы различными предметами ей причинили женщина с сожителем. Также девочка сообщила о применении к ней недопустимых методов воспитания и жестокого обращения.
Девочка была госпитализирована.
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"Сегодня суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по п. "г, е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.
По данным старшего помощника руководителя московского главка СК РФ Юлии Ивановой, по подозрению в преступлении арестован и сожитель женщины.
"По подозрению в совершении преступления задержаны женщина 1985 года рождения и мужчина 1974 года рождения, им предъявлено обвинение... Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Иванова.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Новая МоскваМоскваПроисшествия
 
 
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