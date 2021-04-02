https://ria.ru/20210402/zhurnalisty-1603975006.html

Белорусские депутаты одобрили поправки в закон о массовых мероприятиях

Белорусские депутаты одобрили поправки в закон о массовых мероприятиях

Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии приняли в первом чтении поправки в законодательство о массовых мероприятиях, согласно которым журналистов,... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:41

2021-04-02T15:41

2021-04-02T15:41

протесты в белоруссии

иван кубраков

геннадий давыдько

кгб белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии приняли в первом чтении поправки в законодательство о массовых мероприятиях, согласно которым журналистов, освещающих несанкционированные акции протеста, смогут приравнивать к участникам этих акций, передает в пятницу Sputnik Беларусь.Ранее председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ нижней палаты парламента республики Геннадий Давыдько сообщал РИА Новости, что подготовлен законопроект, позволяющий признавать журналиста участником незаконной акции."Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Беларуси "О массовых мероприятиях в Беларуси", - говорится в сообщении агентства.По его данным, министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков, представляя депутатам поправки, заявил, что законопроект направлен на обеспечение национальной безопасности и защиту общественного порядка.Как указал Кубраков, проектом закона запрещается освещение в СМИ, сети Интернет или иных информационных сетях в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, "с целью их популяризации или пропаганды". "Законопроектом уточняется правовое положение лиц, присутствующих на массовом мероприятии в качестве журналистов средств массовой информации. На таких лиц распространяется требование по соблюдению общественного порядка наравне с организаторами и участниками массовых мероприятий. Устанавливается запрет на выполнение журналистами, присутствующими на массовом мероприятии, распорядительных функций по организации и проведению массового мероприятия, а также запрет на наделение иных лиц полномочиями на аналогичные действия", - рассказал министр.Он также обратил внимание, что поправками упраздняется уведомительный порядок организации и проведения массовых мероприятий в постоянных местах, все массовые мероприятия могут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов власти. При этом, по его словам, местные исполнительные и распорядительные органы наделяются правом определять места, рекомендованные для проведения массовых мероприятий."Для организаторов массовых мероприятий, иных лиц вводится прямой запрет публичных призывов к организации и проведению массового мероприятия, в том числе путем объявления в средствах массовой информации, в интернете или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения, а также запрет на изготовление и распространение в этих целях листовок, плакатов, иных материалов до получения разрешения о проведении данного массового мероприятия", - отметил глава МВД республики.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/telegram-1603332691.html

https://ria.ru/20210327/zhurnalisty-1603149373.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/tikhanovskaya-1603329690.html

минск

белоруссия

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иван кубраков, геннадий давыдько, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире