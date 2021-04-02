https://ria.ru/20210402/zhilfond-1603943382.html

Количество нарушений по содержанию жилфонда в Подмосковье упало на треть

Количество нарушений по содержанию жилфонда в Подмосковье упало на треть

Количество нарушений по содержанию жилищного фонда в Московской области по итогам первого квартала 2021 года сократилось на 35%, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:06

2021-04-02T13:06

2021-04-02T13:06

новости подмосковья

жкх

госжилинспекция

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Количество нарушений по содержанию жилищного фонда в Московской области по итогам первого квартала 2021 года сократилось на 35%, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции региона.Как отметили в пресс-службе ведомства, с января текущего года было произведено более 1,8 тысячи проверок."Эффективность выросла на 49%. Количество административных протоколов и нарушений сократилось на 35%", - приводятся словам первого заместителя главы Госжилинспекции региона Владимира Шелухина.

https://ria.ru/20210401/pereraschet-1603810282.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, госжилинспекция, московская область (подмосковье)