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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210402/zhilfond-1603943382.html
Количество нарушений по содержанию жилфонда в Подмосковье упало на треть
Количество нарушений по содержанию жилфонда в Подмосковье упало на треть
Количество нарушений по содержанию жилищного фонда в Московской области по итогам первого квартала 2021 года сократилось на 35%, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:06
2021-04-02T13:06
новости подмосковья
жкх
госжилинспекция
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Количество нарушений по содержанию жилищного фонда в Московской области по итогам первого квартала 2021 года сократилось на 35%, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции региона.Как отметили в пресс-службе ведомства, с января текущего года было произведено более 1,8 тысячи проверок."Эффективность выросла на 49%. Количество административных протоколов и нарушений сократилось на 35%", - приводятся словам первого заместителя главы Госжилинспекции региона Владимира Шелухина.
https://ria.ru/20210401/pereraschet-1603810282.html
московская область (подмосковье)
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жкх, госжилинспекция, московская область (подмосковье)

Количество нарушений по содержанию жилфонда в Подмосковье упало на треть

13:06 02.04.2021
 
© РИА НовостиДома на улице Борисовка в Мытищах
Дома на улице Борисовка в Мытищах - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Количество нарушений по содержанию жилищного фонда в Московской области по итогам первого квартала 2021 года сократилось на 35%, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции региона.
Как отметили в пресс-службе ведомства, с января текущего года было произведено более 1,8 тысячи проверок.
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 15:43Новости Подмосковья
Жители Подмосковья могут подать заявление на перерасчет детских выплат
"Эффективность выросла на 49%. Количество административных протоколов и нарушений сократилось на 35%", - приводятся словам первого заместителя главы Госжилинспекции региона Владимира Шелухина.
 
Новости ПодмосковьяЖКХГосжилинспекцияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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