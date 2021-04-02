https://ria.ru/20210402/zhilfond-1603943382.html
Количество нарушений по содержанию жилфонда в Подмосковье упало на треть
Количество нарушений по содержанию жилфонда в Подмосковье упало на треть
Количество нарушений по содержанию жилищного фонда в Московской области по итогам первого квартала 2021 года сократилось на 35%, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:06
2021-04-02T13:06
2021-04-02T13:06
новости подмосковья
жкх
госжилинспекция
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155185/00/1551850087_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_b3b904161b48c9939ac02e536ebd86c3.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Количество нарушений по содержанию жилищного фонда в Московской области по итогам первого квартала 2021 года сократилось на 35%, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции региона.Как отметили в пресс-службе ведомства, с января текущего года было произведено более 1,8 тысячи проверок."Эффективность выросла на 49%. Количество административных протоколов и нарушений сократилось на 35%", - приводятся словам первого заместителя главы Госжилинспекции региона Владимира Шелухина.
https://ria.ru/20210401/pereraschet-1603810282.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155185/00/1551850087_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_a4fea03e04cc87bcfa7f231839301d18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, госжилинспекция, московская область (подмосковье)