https://ria.ru/20210402/zelenskiy-1604013699.html

Зеленский подтвердил Байдену готовность реформировать Украину

Зеленский подтвердил Байдену готовность реформировать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заверил американского коллегу Джо Байдена в готовности реформировать Украину, отметил, что партнерство с США... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T18:25

2021-04-02T18:25

2021-04-02T22:00

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 2 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заверил американского коллегу Джо Байдена в готовности реформировать Украину, отметил, что партнерство с США имеет решающее значение для Киева.Позже Зеленский сообщил, что во время разговора с Байденом было поддержано внедрение реформ в Украине. "Было отмечено и поддержано внедрение и продолжение реформ в Украине. В частности, антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда. По словам президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина - братья по оружию", - сказал украинский президент в видеообращении, опубликованном в его Telegram.По его словам, также президенты обсудили участие США в "Крымской платформе" и будущий визит президента Байдена на Украину.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины.

https://ria.ru/20210402/podderzhka-1604014589.html

сша

украина

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владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире