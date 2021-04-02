https://ria.ru/20210402/zelenskiy-1604013699.html
Зеленский подтвердил Байдену готовность реформировать Украину
Зеленский подтвердил Байдену готовность реформировать Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заверил американского коллегу Джо Байдена в готовности реформировать Украину, отметил, что партнерство с США... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T18:25
2021-04-02T18:25
2021-04-02T22:00
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 2 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заверил американского коллегу Джо Байдена в готовности реформировать Украину, отметил, что партнерство с США имеет решающее значение для Киева.Позже Зеленский сообщил, что во время разговора с Байденом было поддержано внедрение реформ в Украине. "Было отмечено и поддержано внедрение и продолжение реформ в Украине. В частности, антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда. По словам президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина - братья по оружию", - сказал украинский президент в видеообращении, опубликованном в его Telegram.По его словам, также президенты обсудили участие США в "Крымской платформе" и будущий визит президента Байдена на Украину.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины.
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владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире
КИЕВ, 2 апр - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что заверил американского коллегу Джо Байдена
в готовности реформировать Украину
, отметил, что партнерство с США имеет решающее значение для Киева.
"Рад поговорить с Джо Байденом. Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьёзно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев", - написал Зеленский в Twitter в пятницу.
Позже Зеленский сообщил, что во время разговора с Байденом было поддержано внедрение реформ в Украине. "Было отмечено и поддержано внедрение и продолжение реформ в Украине. В частности, антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда. По словам президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина - братья по оружию", - сказал украинский президент в видеообращении, опубликованном в его Telegram.
По его словам, также президенты обсудили участие США в "Крымской платформе" и будущий визит президента Байдена на Украину.
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины.