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Зеленский подтвердил Байдену готовность реформировать Украину
Зеленский подтвердил Байдену готовность реформировать Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заверил американского коллегу Джо Байдена в готовности реформировать Украину, отметил, что партнерство с США... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T18:25
2021-04-02T22:00
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 2 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заверил американского коллегу Джо Байдена в готовности реформировать Украину, отметил, что партнерство с США имеет решающее значение для Киева.Позже Зеленский сообщил, что во время разговора с Байденом было поддержано внедрение реформ в Украине. "Было отмечено и поддержано внедрение и продолжение реформ в Украине. В частности, антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда. По словам президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина - братья по оружию", - сказал украинский президент в видеообращении, опубликованном в его Telegram.По его словам, также президенты обсудили участие США в "Крымской платформе" и будущий визит президента Байдена на Украину.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины.
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владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире

Зеленский подтвердил Байдену готовность реформировать Украину

18:25 02.04.2021 (обновлено: 22:00 02.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 2 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заверил американского коллегу Джо Байдена в готовности реформировать Украину, отметил, что партнерство с США имеет решающее значение для Киева.
"Рад поговорить с Джо Байденом. Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьёзно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев", - написал Зеленский в Twitter в пятницу.
Позже Зеленский сообщил, что во время разговора с Байденом было поддержано внедрение реформ в Украине. "Было отмечено и поддержано внедрение и продолжение реформ в Украине. В частности, антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда. По словам президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина - братья по оружию", - сказал украинский президент в видеообращении, опубликованном в его Telegram.
По его словам, также президенты обсудили участие США в "Крымской платформе" и будущий визит президента Байдена на Украину.
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины.
Президент США Джо Байден во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 18:32
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Владимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
 
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