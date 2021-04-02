https://ria.ru/20210402/zaselenie-1603924986.html

Правительство изменило требования к заселению детей в гостиницы

Правительство изменило требования к заселению детей в гостиницы

Правительство РФ отменило требование о нотариальном согласии родителей при заселении детей в гостиницы, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:52

2021-04-02T11:52

2021-04-02T11:52

туризм

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михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Правительство РФ отменило требование о нотариальном согласии родителей при заселении детей в гостиницы, сообщает пресс-служба кабмина."Требование о предъявлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу исключат из правил предоставления гостиничных услуг. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребенок путешествовал не с родителями, а, например, с близкими родственниками.Теперь же от несовершеннолетнего при заселении будет требоваться только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме. При этом возможность оформления нотариального согласия также сохраняется.Отмечается, что принятое решение упростит организацию турпоездок для детей, избавит родителей от необоснованных временных и финансовых затрат.

https://ria.ru/20210329/otdykh-1603355894.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости - туризм, михаил мишустин, правительство рф, общество