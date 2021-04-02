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Правительство изменило требования к заселению детей в гостиницы
Правительство изменило требования к заселению детей в гостиницы
Правительство РФ отменило требование о нотариальном согласии родителей при заселении детей в гостиницы, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:52
2021-04-02T11:52
2021-04-02T11:52
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Правительство РФ отменило требование о нотариальном согласии родителей при заселении детей в гостиницы, сообщает пресс-служба кабмина."Требование о предъявлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу исключат из правил предоставления гостиничных услуг. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребенок путешествовал не с родителями, а, например, с близкими родственниками.Теперь же от несовершеннолетнего при заселении будет требоваться только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме. При этом возможность оформления нотариального согласия также сохраняется.Отмечается, что принятое решение упростит организацию турпоездок для детей, избавит родителей от необоснованных временных и финансовых затрат.
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новости - туризм, михаил мишустин, правительство рф, общество
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Правительство РФ отменило требование о нотариальном согласии родителей при заселении детей в гостиницы, сообщает пресс-служба кабмина.
"Требование о предъявлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу исключат из правил предоставления гостиничных услуг. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребенок путешествовал не с родителями, а, например, с близкими родственниками.
Теперь же от несовершеннолетнего при заселении будет требоваться только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме. При этом возможность оформления нотариального согласия также сохраняется.
Отмечается, что принятое решение упростит организацию турпоездок для детей, избавит родителей от необоснованных временных и финансовых затрат.