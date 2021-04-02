https://ria.ru/20210402/zaschita-1603885982.html

Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов

Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов

Мошенники и хакеры могут легко добраться до содержимого вашего гаджета, если вы сами случайно дадите им доступ. Как это может произойти, рассказал в интервью... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T02:08

2021-04-02T02:08

2021-04-02T02:08

алексей сизов

google android

технологии

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мошенники и хакеры могут легко добраться до содержимого вашего гаджета, если вы сами случайно дадите им доступ. Как это может произойти, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.На смартфоны с операционной системой Android можно устанавливать приложения не только из официальных магазинов, но и со сторонних ресурсов. С одной стороны, это позволяет расширить количество доступных программ, с другой, вы автоматически попадаете под риск, предупреждает Алексей Сизов. По его словам, чтобы оценить, насколько велика опасность, нужно внимательно прочитать, какой доступ запрашивает приложение. Самым верным способом защиты своего гаджета и данных на нем Алексей Сизов называет установку приложений только из оригинального магазина от производителя смартфона. Важно также ограничивать доступ приложений к функциям телефона, чтобы случайно не скрыть вредоносное программное обеспечение от антивирусной программы, которая решит, что вы согласовали установку этого ПО."Антивирус решит, что вы принимаете риск при установке. Понятно, что если внутри приложения есть конкретная вредоносная программа, которая есть в базах антивируса, то он начнет сигнализировать, но часть антивирусов даже в этом случае позволяет принудительно установить софт", – объяснил Алексей Сизов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210331/mozg-1603549098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей сизов, google android, технологии