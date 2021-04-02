Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мошенники и хакеры могут легко добраться до содержимого вашего гаджета, если вы сами случайно дадите им доступ. Как это может произойти, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
На смартфоны с операционной системой Android можно устанавливать приложения не только из официальных магазинов, но и со сторонних ресурсов. С одной стороны, это позволяет расширить количество доступных программ, с другой, вы автоматически попадаете под риск, предупреждает Алексей Сизов. По его словам, чтобы оценить, насколько велика опасность, нужно внимательно прочитать, какой доступ запрашивает приложение.
"Если вы устанавливаете игру, и она пытается получить доступ к СМС-уведомлениям, к телефонной книге, к вашим запискам, геолокации и так далее, хотя вы понимаете, что эти функции обычной игре не нужны, то желательно отказаться", – посоветовал Алексей Сизов.
Самым верным способом защиты своего гаджета и данных на нем Алексей Сизов называет установку приложений только из оригинального магазина от производителя смартфона. Важно также ограничивать доступ приложений к функциям телефона, чтобы случайно не скрыть вредоносное программное обеспечение от антивирусной программы, которая решит, что вы согласовали установку этого ПО.
"Антивирус решит, что вы принимаете риск при установке. Понятно, что если внутри приложения есть конкретная вредоносная программа, которая есть в базах антивируса, то он начнет сигнализировать, но часть антивирусов даже в этом случае позволяет принудительно установить софт", – объяснил Алексей Сизов в интервью радио Sputnik.
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