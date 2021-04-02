https://ria.ru/20210402/zakharova-1604046193.html

Захарова сообщила, что гордится Зеленским

Захарова сообщила, что гордится Зеленским

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию об украинских санкциях против Россотрудничества, заявила, что "испытывает чувство... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-02T22:37

2021-04-02T22:37

2021-04-03T01:30

тарас шевченко

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

евгений примаков

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию об украинских санкциях против Россотрудничества, заявила, что "испытывает чувство гордости" за президента Украины Владимира Зеленского.Зеленский сообщил 2 апреля, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении причастных к контрабанде. Позднее интернет-издание "Украинская правда" написало, что СНБО ввел санкции в отношении 10 российских компаний и Россотрудничества. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что агентство пока не получало от властей Украины официальных уведомлений о санкциях."Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского - больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики", - написала Захарова в Facebook.Украинский министр культуры Александр Ткаченко 29 марта негодующе отреагировал на анонс мероприятия Россотрудничества, где поэт Тарас Шевченко назван российско-украинским. Он выразил надежду, что вопросом деятельности филиала Россотрудничества на Украине займется СНБО.

https://ria.ru/20210402/zelenskiy-1604016136.html

украина

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тарас шевченко, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков, владимир зеленский, украина, в мире