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Опубликовано видео задержания украинского националиста в Барнауле
Опубликовано видео задержания украинского националиста в Барнауле
Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Барнауле сторонника украинских националистов, планировавшего подорвать мечеть. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:50
2021-04-02T15:50
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
алтайский край
барнаул
украина
происшествия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Барнауле сторонника украинских националистов, планировавшего подорвать мечеть.На кадрах видно, как силовики ведут мужчину в наручниках, после чего сажают в автомобиль.На допросе радикал сознался, что сам связался с координаторами движения, поскольку был недоволен государственной миграционной политикой. В начале марта кураторы поручили ему подобрать объекты для диверсии, а затем устроить поджог или другие "устрашающие население действия".Затем в ролике демонстрируются компоненты самодельного взрывного устройства и экстремистская литература, которые сотрудники ФСБ обнаружили во время обыска жилища задержанного.По данным службы, речь идет о украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО). Мужчина получал указания от кураторов движения, в частности готовил "акции прямого действия" в местах массового скопления мусульман, а также рядом с административными зданиями. ЭНО создали "для координации националистов Украины,&nbsp;Белоруссии&nbsp;и России при осуществлении акций "прямого действия" против лиц неславянской внешности и органов государственной власти".
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алтайский край
барнаул
украина
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Задержание сторонника УНО, планировавшего теракт в Барнауле. Кадры ФСБ
ФСБ задержала в Барнауле сторонника украинской националистической организации, планировавшего по заданию куратора с Украины акции "прямого действия".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алтайский край, барнаул, украина, происшествия

Опубликовано видео задержания украинского националиста в Барнауле

15:50 02.04.2021
 
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Барнауле сторонника украинских националистов, планировавшего подорвать мечеть.
На кадрах видно, как силовики ведут мужчину в наручниках, после чего сажают в автомобиль.
На допросе радикал сознался, что сам связался с координаторами движения, поскольку был недоволен государственной миграционной политикой. В начале марта кураторы поручили ему подобрать объекты для диверсии, а затем устроить поджог или другие "устрашающие население действия".
Затем в ролике демонстрируются компоненты самодельного взрывного устройства и экстремистская литература, которые сотрудники ФСБ обнаружили во время обыска жилища задержанного.
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По данным службы, речь идет о украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО). Мужчина получал указания от кураторов движения, в частности готовил "акции прямого действия" в местах массового скопления мусульман, а также рядом с административными зданиями. ЭНО создали "для координации националистов УкраиныБелоруссии и России при осуществлении акций "прямого действия" против лиц неславянской внешности и органов государственной власти".
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Алтайский крайБарнаулУкраинаПроисшествия
 
 
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