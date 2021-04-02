https://ria.ru/20210402/zaderzhanie-1603977292.html
Опубликовано видео задержания украинского националиста в Барнауле
Опубликовано видео задержания украинского националиста в Барнауле
Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Барнауле сторонника украинских националистов, планировавшего подорвать мечеть. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:50
2021-04-02T15:50
2021-04-02T15:50
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
алтайский край
барнаул
украина
происшествия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Барнауле сторонника украинских националистов, планировавшего подорвать мечеть.На кадрах видно, как силовики ведут мужчину в наручниках, после чего сажают в автомобиль.На допросе радикал сознался, что сам связался с координаторами движения, поскольку был недоволен государственной миграционной политикой. В начале марта кураторы поручили ему подобрать объекты для диверсии, а затем устроить поджог или другие "устрашающие население действия".Затем в ролике демонстрируются компоненты самодельного взрывного устройства и экстремистская литература, которые сотрудники ФСБ обнаружили во время обыска жилища задержанного.По данным службы, речь идет о украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО). Мужчина получал указания от кураторов движения, в частности готовил "акции прямого действия" в местах массового скопления мусульман, а также рядом с административными зданиями. ЭНО создали "для координации националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций "прямого действия" против лиц неславянской внешности и органов государственной власти".
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Задержание сторонника УНО, планировавшего теракт в Барнауле. Кадры ФСБ
ФСБ задержала в Барнауле сторонника украинской националистической организации, планировавшего по заданию куратора с Украины акции "прямого действия".
2021-04-02T15:50
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алтайский край, барнаул, украина, происшествия