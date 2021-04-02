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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Вышел трейлер криминального сериала с Кейт Уинслет
Вышел трейлер криминального сериала с Кейт Уинслет
На YouTube разместили трейлер драматического мини-сериала HBO "Мейр из Исттауна" с обладательницей премии "Оскар" Кейт Уинслет в главной роли. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T06:52
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер драматического мини-сериала HBO "Мейр из Исттауна" с обладательницей премии "Оскар" Кейт Уинслет в главной роли. Детектив из маленького городка в Пенсильвании (США) по имени Мейр Шихан (Уинслет) расследует убийство, произошедшее в ее родных краях. Параллельно у главной героини рушится личная жизнь. Сценарий к сериалу, состоящему из семи эпизодов, написал Брэд Ингелсби ("Женщина в огне", "Вне игры"), а снял все режиссер Крэйг Зобел ("Эксперимент "Повиновение", "Охота"). Вместе с Кейт Уинслет в шоу снялись Джулианна Николсон ("Того"), Джин Смарт ("Хранители"), Энгаури Райс ("Славные парни"), Эван Питерс ("Американская история ужасов") и другие. Премьера "Мейр из Исттауна" состоится 18 апреля на HBO.
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hbo, youtube, пенсильвания, сша, кино и сериалы, новости культуры, кейт уинслет

Вышел трейлер криминального сериала с Кейт Уинслет

06:52 02.04.2021
 
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер драматического мини-сериала HBO "Мейр из Исттауна" с обладательницей премии "Оскар" Кейт Уинслет в главной роли.
Детектив из маленького городка в Пенсильвании (США) по имени Мейр Шихан (Уинслет) расследует убийство, произошедшее в ее родных краях. Параллельно у главной героини рушится личная жизнь.
Сценарий к сериалу, состоящему из семи эпизодов, написал Брэд Ингелсби ("Женщина в огне", "Вне игры"), а снял все режиссер Крэйг Зобел ("Эксперимент "Повиновение", "Охота").
Вместе с Кейт Уинслет в шоу снялись Джулианна Николсон ("Того"), Джин Смарт ("Хранители"), Энгаури Райс ("Славные парни"), Эван Питерс ("Американская история ужасов") и другие.
Премьера "Мейр из Исттауна" состоится 18 апреля на HBO.
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