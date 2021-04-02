https://ria.ru/20210402/winslet-1603828350.html

Вышел трейлер криминального сериала с Кейт Уинслет

Вышел трейлер криминального сериала с Кейт Уинслет

На YouTube разместили трейлер драматического мини-сериала HBO "Мейр из Исттауна" с обладательницей премии "Оскар" Кейт Уинслет в главной роли. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T06:52

2021-04-02T06:52

2021-04-02T06:52

hbo

youtube

пенсильвания

сша

культура

кино и сериалы

новости культуры

кейт уинслет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603828787_311:0:2284:1110_1920x0_80_0_0_954c73c7991ad3fc22ae4624cdbc08ef.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер драматического мини-сериала HBO "Мейр из Исттауна" с обладательницей премии "Оскар" Кейт Уинслет в главной роли. Детектив из маленького городка в Пенсильвании (США) по имени Мейр Шихан (Уинслет) расследует убийство, произошедшее в ее родных краях. Параллельно у главной героини рушится личная жизнь. Сценарий к сериалу, состоящему из семи эпизодов, написал Брэд Ингелсби ("Женщина в огне", "Вне игры"), а снял все режиссер Крэйг Зобел ("Эксперимент "Повиновение", "Охота"). Вместе с Кейт Уинслет в шоу снялись Джулианна Николсон ("Того"), Джин Смарт ("Хранители"), Энгаури Райс ("Славные парни"), Эван Питерс ("Американская история ужасов") и другие. Премьера "Мейр из Исттауна" состоится 18 апреля на HBO.

https://ria.ru/20201005/uinslet-1578115768.html

пенсильвания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

hbo, youtube, пенсильвания, сша, кино и сериалы, новости культуры, кейт уинслет