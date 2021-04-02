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На стройке под Лионом взорвались баллоны с газом
На стройке под Лионом взорвались баллоны с газом
Крупный пожар произошел в строящемся жилом здании в городе Вилербанн под Лионом, где взорвались газовые баллоны, сообщают местные власти. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T20:13
2021-04-02T20:13
2021-04-02T20:13
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ПАРИЖ, 2 апр – РИА Новости. Крупный пожар произошел в строящемся жилом здании в городе Вилербанн под Лионом, где взорвались газовые баллоны, сообщают местные власти.По данным мэрии города, возгорание произошло на крыше строящегося жилого здания. На место прибыли многочисленные пожарные машины."Оперативное реагирование спасательных служб после взрыва на крыше строящегося здания на улице Пудрет. Никто из четырех рабочих на объекте не пострадал", - говорится в сообщении префектуры в Twitter. Отмечается, что взорвались газовые баллоны.Префектура сообщает, что пожар был локализован и быстро потушен.
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франция, лион, в мире
ПАРИЖ, 2 апр – РИА Новости.
Крупный пожар произошел в строящемся жилом здании в городе Вилербанн под Лионом
, где взорвались газовые баллоны, сообщают местные власти.
По данным мэрии города, возгорание произошло на крыше строящегося жилого здания. На место прибыли многочисленные пожарные машины.
"Оперативное реагирование спасательных служб после взрыва на крыше строящегося здания на улице Пудрет. Никто из четырех рабочих на объекте не пострадал", - говорится в сообщении префектуры в Twitter. Отмечается, что взорвались газовые баллоны.
Префектура сообщает, что пожар был локализован и быстро потушен.