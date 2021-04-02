https://ria.ru/20210402/volodin-1603905405.html

Володин рассказал о сближении законодательств России и Белоруссии

Володин рассказал о сближении законодательств России и Белоруссии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем единения народов Белоруссии и России, отметив, что сближение национальных законодательств двух стран... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T10:13

2021-04-02T10:13

2021-04-02T10:13

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем единения народов Белоруссии и России, отметив, что сближение национальных законодательств двух стран способствует развитию Союзного государства, говорится на официальном сайте Госдумы."Поздравляю с праздником - Днем единения народов Беларуси и России. На протяжении 25 лет он символизирует стремление наших стран развивать интеграционные процессы, укреплять взаимовыгодное сотрудничество и гуманитарные связи", - сказал Володин, слова которого приводятся в сообщении.Спикер ГД отметил, что "Россия и Беларусь строят отношения на принципах стратегического партнерства, уважения интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела"."Сближение национальных законодательств в рамках Парламентского Собрания Союза Беларуси и России способствует развитию Союзного государства во благо наших братских народов, повышению качества жизни людей, реализации совместных проектов. Желаю здоровья, успехов и благополучия", — подчеркнул председатель парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

https://ria.ru/20210402/putin-1603903981.html

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россия, госдума рф, вячеслав володин, белоруссия, в мире