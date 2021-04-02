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Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
https://ria.ru/20210402/volodin-1603905405.html
Володин рассказал о сближении законодательств России и Белоруссии
Володин рассказал о сближении законодательств России и Белоруссии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем единения народов Белоруссии и России, отметив, что сближение национальных законодательств двух стран... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:13
2021-04-02T10:13
союзное государство
россия
госдума рф
вячеслав володин
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем единения народов Белоруссии и России, отметив, что сближение национальных законодательств двух стран способствует развитию Союзного государства, говорится на официальном сайте Госдумы."Поздравляю с праздником - Днем единения народов Беларуси и России. На протяжении 25 лет он символизирует стремление наших стран развивать интеграционные процессы, укреплять взаимовыгодное сотрудничество и гуманитарные связи", - сказал Володин, слова которого приводятся в сообщении.Спикер ГД отметил, что "Россия и Беларусь строят отношения на принципах стратегического партнерства, уважения интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела"."Сближение национальных законодательств в рамках Парламентского Собрания Союза Беларуси и России способствует развитию Союзного государства во благо наших братских народов, повышению качества жизни людей, реализации совместных проектов. Желаю здоровья, успехов и благополучия", — подчеркнул председатель парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
https://ria.ru/20210402/putin-1603903981.html
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россия, госдума рф, вячеслав володин, белоруссия, в мире

Володин рассказал о сближении законодательств России и Белоруссии

10:13 02.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем единения народов Белоруссии и России, отметив, что сближение национальных законодательств двух стран способствует развитию Союзного государства, говорится на официальном сайте Госдумы.
"Поздравляю с праздником - Днем единения народов Беларуси и России. На протяжении 25 лет он символизирует стремление наших стран развивать интеграционные процессы, укреплять взаимовыгодное сотрудничество и гуманитарные связи", - сказал Володин, слова которого приводятся в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Спикер ГД отметил, что "Россия и Беларусь строят отношения на принципах стратегического партнерства, уважения интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела".
"Сближение национальных законодательств в рамках Парламентского Собрания Союза Беларуси и России способствует развитию Союзного государства во благо наших братских народов, повышению качества жизни людей, реализации совместных проектов. Желаю здоровья, успехов и благополучия", — подчеркнул председатель парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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