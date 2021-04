Глава Volkswagen в США взял на себя ответственность за шутку с Voltswagen

https://ria.ru/20210402/volkswagen-1603900364.html

Исполнительный директор Volkswagen Group of America Скотт Кио взял на себя ответственность за шутку со сменой названия подразделения в США на Voltswagen of... РИА Новости, 02.04.2021

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Исполнительный директор Volkswagen Group of America Скотт Кио взял на себя ответственность за шутку со сменой названия подразделения в США на Voltswagen of America, однако отметил, что она принесла компании рекордное внимание общественности.В ночь на вторник СМИ сообщили, что Volkswagen случайно опубликовал пресс-релиз, в котором объявлялось о грядущем переименовании американского подразделения концерна в Voltswagen of America. Релиз якобы был датирован 29 апреля, но был быстро удален с сайта концерна. После этого во вторник компания опубликовала пресс-релиз, в котором официально подтвердила смену названия своего подразделения в США. Позднее немецкий автопроизводитель Volkswagen заявил, что смена названия подразделения была первоапрельской шуткой."Даже в самых смелых фантазиях мы не представляли, что (шутка) приживется... Если со своей стороны я смогу восстановить доверие - я это сделаю", - заявил Кио изданию Wall Street Journal.Кио отметил, что шутка в некотором роде оказалась успешной, поскольку привлекла внимание к компании и электрическому кроссоверу Volkswagen. "Это была шутка, нравится она вам или нет... Положительная сторона - очевидно, реакция общественности нашла выражение в самых больших цифрах, что мы когда-либо видели", - заявил он.СМИ ранее раскритиковали "первоапрельскую" новость про переименование. Так, британская газета Guardian отметила, что "намеренная публикация фейковой новости" - необычный шаг для такой крупной компании, особенно на фоне ее усилий по восстановлению своего имиджа после скандала 2015 года, когда она обманным путем занижала показатель выброса вредных веществ своих автомобилей с дизельным двигателем.

