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Глава Volkswagen в США взял на себя ответственность за шутку с Voltswagen
Глава Volkswagen в США взял на себя ответственность за шутку с Voltswagen
Исполнительный директор Volkswagen Group of America Скотт Кио взял на себя ответственность за шутку со сменой названия подразделения в США на Voltswagen of... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T09:36
2021-04-02T11:12
авто
volkswagen group
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в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Исполнительный директор Volkswagen Group of America Скотт Кио взял на себя ответственность за шутку со сменой названия подразделения в США на Voltswagen of America, однако отметил, что она принесла компании рекордное внимание общественности.В ночь на вторник СМИ сообщили, что Volkswagen случайно опубликовал пресс-релиз, в котором объявлялось о грядущем переименовании американского подразделения концерна в Voltswagen of America. Релиз якобы был датирован 29 апреля, но был быстро удален с сайта концерна. После этого во вторник компания опубликовала пресс-релиз, в котором официально подтвердила смену названия своего подразделения в США. Позднее немецкий автопроизводитель Volkswagen заявил, что смена названия подразделения была первоапрельской шуткой."Даже в самых смелых фантазиях мы не представляли, что (шутка) приживется... Если со своей стороны я смогу восстановить доверие - я это сделаю", - заявил Кио изданию Wall Street Journal.Кио отметил, что шутка в некотором роде оказалась успешной, поскольку привлекла внимание к компании и электрическому кроссоверу Volkswagen. "Это была шутка, нравится она вам или нет... Положительная сторона - очевидно, реакция общественности нашла выражение в самых больших цифрах, что мы когда-либо видели", - заявил он.СМИ ранее раскритиковали "первоапрельскую" новость про переименование. Так, британская газета Guardian отметила, что "намеренная публикация фейковой новости" - необычный шаг для такой крупной компании, особенно на фоне ее усилий по восстановлению своего имиджа после скандала 2015 года, когда она обманным путем занижала показатель выброса вредных веществ своих автомобилей с дизельным двигателем.
https://radiosputnik.ria.ru/20210331/avto-1603607558.html
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авто, volkswagen group, сша, в мире

Глава Volkswagen в США взял на себя ответственность за шутку с Voltswagen

09:36 02.04.2021 (обновлено: 11:12 02.04.2021)
 
© AFP 2021 / Ben Gabbe/Getty Images Исполнительный директор Volkswagen Group of America Скотт Кио
 Исполнительный директор Volkswagen Group of America Скотт Кио - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© AFP 2021 / Ben Gabbe/Getty Images
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Исполнительный директор Volkswagen Group of America Скотт Кио взял на себя ответственность за шутку со сменой названия подразделения в США на Voltswagen of America, однако отметил, что она принесла компании рекордное внимание общественности.
В ночь на вторник СМИ сообщили, что Volkswagen случайно опубликовал пресс-релиз, в котором объявлялось о грядущем переименовании американского подразделения концерна в Voltswagen of America. Релиз якобы был датирован 29 апреля, но был быстро удален с сайта концерна. После этого во вторник компания опубликовала пресс-релиз, в котором официально подтвердила смену названия своего подразделения в США. Позднее немецкий автопроизводитель Volkswagen заявил, что смена названия подразделения была первоапрельской шуткой.
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"Даже в самых смелых фантазиях мы не представляли, что (шутка) приживется... Если со своей стороны я смогу восстановить доверие - я это сделаю", - заявил Кио изданию Wall Street Journal.
Кио отметил, что шутка в некотором роде оказалась успешной, поскольку привлекла внимание к компании и электрическому кроссоверу Volkswagen. "Это была шутка, нравится она вам или нет... Положительная сторона - очевидно, реакция общественности нашла выражение в самых больших цифрах, что мы когда-либо видели", - заявил он.
СМИ ранее раскритиковали "первоапрельскую" новость про переименование. Так, британская газета Guardian отметила, что "намеренная публикация фейковой новости" - необычный шаг для такой крупной компании, особенно на фоне ее усилий по восстановлению своего имиджа после скандала 2015 года, когда она обманным путем занижала показатель выброса вредных веществ своих автомобилей с дизельным двигателем.
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