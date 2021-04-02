https://ria.ru/20210402/vaktsina-dlya-zhivotnykh-1603928236.html

Круглый стол о вакцине для животных от COVID-19

Круглый стол о вакцине для животных от COVID-19

7 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате, посвященный угрозам заноса инфекции COVID-19 в популяции животных и мерам профилактики (вакцине для животных).

2021-04-02T12:08

2021-04-02T12:08

2021-04-02T12:08

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Задать вопросУчастники:- советник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Никита ЛЕБЕДЕВ;- заместитель директора Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) по научно-исследовательской работе и мониторингу Илья ЧВАЛА;- заместитель директора Федерального центра охраны здоровья животных по научно-исследовательской работе и развитию Александр КОНОНОВ;- заведующая лабораторией профилактики болезней мелких домашних животных Федерального центра охраны здоровья животных Татьяна ГАЛКИНА;- заместитель директора Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ") Василина ГРИЦЮК;- представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;- глава Регионального представительства Всемирной организации здоровья животных в Москве Будимир ПЛАВШИЧ;- представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Эран РАЙЗМАН.Модератор - советник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, главный редактор издания "Ветеринария и жизнь" Юлия МЕЛАНО. Специалисты Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) разработали вакцину для животных, и она уже зарегистрирована Всероссийским государственным центром качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ"). Какова эффективность вакцины? На чем основан принцип действия? Как проходили испытания? На каких животных она рассчитана? Насколько доступна вакцина? Есть ли зарубежные аналоги? Какова эпизоотическая ситуация? Стоит ли опасаться заражения домашних животных? Что делать зверохозяйствам? Какова официальная позиция ФАО, МЭБ и ВОЗ?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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