Премьер Чехии заявил, что ЕС вынуждает начать переговоры по "Спутнику V"
19:41 02.04.2021 (обновлено: 19:44 02.04.2021)
© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Valentina Petrova
ПРАГА, 2 апр – РИА Новости. Евросоюз "непрямо вынуждает" Чехию начать переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил премьер республики Андрей Бабиш.
Ранее Бабиш раскритиковал заявление председательствующей в Евросоюзе Португалии о том, что в ЕС достигнут компромисс по разделению дополнительных 10 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech. Согласно заявлению Лиссабона, большинство стран ЕС отказались от вакцины в пользу наиболее пострадавших от пандемии Словакии, Латвии, Эстонии, Хорватии и Болгарии. Чехия, которая в октябре 2020 года и феврале 2021-го находилась на первом месте в мире по числу новых больных и умерших от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч жителей, не попала в список.
"Я не удивляюсь, что австрийский канцлер Себастьян Курц говорит, что купит миллион "Спутников V" и что словаки уже купили 2 миллиона "Спутников V" (Братислава закупила в России пока первую партию из 200 тысяч доз, а 2 миллиона – весь объем планируемой закупки – ред.). Мы, наоборот, сказали, что хотим, главным образом, вакцины, которые уже одобрены (европейским регулятором). Но сейчас мы оказались в ситуации, где, с одной стороны, говорится о солидарности, но когда доходит речь до того, чтобы проявить ее, то это не действует", - заявил Бабиш журналистам в пятницу.
На вопрос, может ли создавшаяся ситуация приблизить Прагу к реальным переговорам о закупке российской вакцины еще до того, как она получит сертификат европейского регулятора, премьер ответил: "Непрямо нас вынуждают к этому".
Ранее президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял о возможности использования в республике "Спутника V". Заявления Бабиша на эту тему носили противоречивый характер. В частности, он хвалил "Спутник V" за высокую эффективность и посетил Венгрию и Сербию, чтобы познакомиться с тем, как там применяют российскую вакцину.
Вместе с тем он несколько раз говорил, что Чехия может закупить "Спутник V" только после получения европейского сертификата. По этой же причине против закупки российской вакцины выступает глава чешского минздрава Ян Блатны.