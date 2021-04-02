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https://ria.ru/20210402/vaktsina-1604026594.html
Премьер Чехии заявил, что ЕС вынуждает начать переговоры по "Спутнику V"
Премьер Чехии заявил, что ЕС вынуждает начать переговоры по "Спутнику V"
Евросоюз "непрямо вынуждает" Чехию начать переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил премьер республики Андрей Бабиш. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T19:41
2021-04-02T19:44
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
себастьян курц
андрей бабиш
милош земан
евросоюз
португалия
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ПРАГА, 2 апр – РИА Новости. Евросоюз "непрямо вынуждает" Чехию начать переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил премьер республики Андрей Бабиш.Ранее Бабиш раскритиковал заявление председательствующей в Евросоюзе Португалии о том, что в ЕС достигнут компромисс по разделению дополнительных 10 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech. Согласно заявлению Лиссабона, большинство стран ЕС отказались от вакцины в пользу наиболее пострадавших от пандемии Словакии, Латвии, Эстонии, Хорватии и Болгарии. Чехия, которая в октябре 2020 года и феврале 2021-го находилась на первом месте в мире по числу новых больных и умерших от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч жителей, не попала в список."Я не удивляюсь, что австрийский канцлер Себастьян Курц говорит, что купит миллион "Спутников V" и что словаки уже купили 2 миллиона "Спутников V" (Братислава закупила в России пока первую партию из 200 тысяч доз, а 2 миллиона – весь объем планируемой закупки – ред.). Мы, наоборот, сказали, что хотим, главным образом, вакцины, которые уже одобрены (европейским регулятором). Но сейчас мы оказались в ситуации, где, с одной стороны, говорится о солидарности, но когда доходит речь до того, чтобы проявить ее, то это не действует", - заявил Бабиш журналистам в пятницу.На вопрос, может ли создавшаяся ситуация приблизить Прагу к реальным переговорам о закупке российской вакцины еще до того, как она получит сертификат европейского регулятора, премьер ответил: "Непрямо нас вынуждают к этому".Ранее президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял о возможности использования в республике "Спутника V". Заявления Бабиша на эту тему носили противоречивый характер. В частности, он хвалил "Спутник V" за высокую эффективность и посетил Венгрию и Сербию, чтобы познакомиться с тем, как там применяют российскую вакцину.Вместе с тем он несколько раз говорил, что Чехия может закупить "Спутник V" только после получения европейского сертификата. По этой же причине против закупки российской вакцины выступает глава чешского минздрава Ян Блатны.
https://ria.ru/20210402/vaktsina-1604010694.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, себастьян курц, андрей бабиш, милош земан, евросоюз, португалия, эстония, латвия, чехия, в мире

Премьер Чехии заявил, что ЕС вынуждает начать переговоры по "Спутнику V"

19:41 02.04.2021 (обновлено: 19:44 02.04.2021)
 
© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© AP Photo / Valentina Petrova
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ПРАГА, 2 апр – РИА Новости. Евросоюз "непрямо вынуждает" Чехию начать переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил премьер республики Андрей Бабиш.
Ранее Бабиш раскритиковал заявление председательствующей в Евросоюзе Португалии о том, что в ЕС достигнут компромисс по разделению дополнительных 10 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech. Согласно заявлению Лиссабона, большинство стран ЕС отказались от вакцины в пользу наиболее пострадавших от пандемии Словакии, Латвии, Эстонии, Хорватии и Болгарии. Чехия, которая в октябре 2020 года и феврале 2021-го находилась на первом месте в мире по числу новых больных и умерших от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч жителей, не попала в список.
Вид на город Афины - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 18:11Распространение коронавируса
В парламенте Греции прошли дебаты о закупке вакцины "Спутник V"
"Я не удивляюсь, что австрийский канцлер Себастьян Курц говорит, что купит миллион "Спутников V" и что словаки уже купили 2 миллиона "Спутников V" (Братислава закупила в России пока первую партию из 200 тысяч доз, а 2 миллиона – весь объем планируемой закупки – ред.). Мы, наоборот, сказали, что хотим, главным образом, вакцины, которые уже одобрены (европейским регулятором). Но сейчас мы оказались в ситуации, где, с одной стороны, говорится о солидарности, но когда доходит речь до того, чтобы проявить ее, то это не действует", - заявил Бабиш журналистам в пятницу.
На вопрос, может ли создавшаяся ситуация приблизить Прагу к реальным переговорам о закупке российской вакцины еще до того, как она получит сертификат европейского регулятора, премьер ответил: "Непрямо нас вынуждают к этому".
Ранее президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял о возможности использования в республике "Спутника V". Заявления Бабиша на эту тему носили противоречивый характер. В частности, он хвалил "Спутник V" за высокую эффективность и посетил Венгрию и Сербию, чтобы познакомиться с тем, как там применяют российскую вакцину.
Вместе с тем он несколько раз говорил, что Чехия может закупить "Спутник V" только после получения европейского сертификата. По этой же причине против закупки российской вакцины выступает глава чешского минздрава Ян Блатны.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияСебастьян КурцАндрей БабишМилош ЗеманЕвросоюзПортугалияЭстонияЛатвияЧехияВ мире
 
 
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