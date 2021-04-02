В парламенте Греции прошли дебаты о закупке вакцины "Спутник V"
18:11 02.04.2021 (обновлено: 19:46 02.04.2021)
АФИНЫ, 2 апр — РИА Новости. В греческом парламенте прошли дебаты между главой правительства Кириакосом Мицотакисом и лидером крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА Алексисом Ципрасом о закупке вакцины от коронавируса за рубежом, включая российский "Спутник V".
Премьер-министр представил в пятницу в парламенте по требованию оппозиции национальный план по борьбе с пандемией и ее последствиями для экономики.
30 марта, 21:24Le Monde заявила о расколе Европы из-за "Спутника V"
"Понимаете ли вы, сколько людей мы могли бы спасти, если бы с начала года, вместо того чтобы приходить сюда поиздеваться надо мной, вы бы приняли приглашение сесть за стол, чтобы обсудить этот важный вопрос и искать решения?" — сказал он.
Мицотакис, в свою очередь, напомнил, что для экс-премьера Словакии аналогичный шаг обернулся отставкой. Он также заявил, что у России якобы нет достаточного количества вакцины, чтобы обеспечить экспорт.
При этом он подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в качестве "Спутника V".
"Мы давили на Европу, чтобы она одобрила "Спутник". И Европа должна закупить, если не будет серьезных сомнений, что есть производственные возможности в России, и российскую вакцину, и распределять ее так же, как и остальные вакцины", — сказал он.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что если Европейский союз не будет сообща заказывать "Спутник V", то Германия может самостоятельно начать закупку препарата.
В конце марта премьер-министр Словакии Игорь Матович ушел в отставку из-за правительственного кризиса, поводом для которого стало решение главы кабмина закупить первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", не поставив заранее об этом в известность ни партнеров по правительству, ни президента.
Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), которое занимается одобрением препаратов для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду на то, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты пока нет. По данным СМИ, если не возникнет сложностей, одобрения стоит ожидать в мае.
Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали уже примерно в 60 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек.