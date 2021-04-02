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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210402/vaktsina-1604010694.html
В парламенте Греции прошли дебаты о закупке вакцины "Спутник V"
В парламенте Греции прошли дебаты о закупке вакцины "Спутник V"
В греческом парламенте прошли дебаты между главой правительства Кириакосом Мицотакисом и лидером крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА Алексисом Ципрасом о... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T18:11
2021-04-02T19:46
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кириакос мицотакис
алексис ципрас
сириза
здоровье - общество
евросоюз
европа
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АФИНЫ, 2 апр — РИА Новости. В греческом парламенте прошли дебаты между главой правительства Кириакосом Мицотакисом и лидером крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА Алексисом Ципрасом о закупке вакцины от коронавируса за рубежом, включая российский "Спутник V".Премьер-министр представил в пятницу в парламенте по требованию оппозиции национальный план по борьбе с пандемией и ее последствиями для экономики.Ципрас назвал нехватку вакцин одной из крупнейших неудач Евросоюза с момента его создания. По его словам, власти Греции должны были принять решение о закупке вакцин, не дожидаясь их одобрения ЕС.Мицотакис, в свою очередь, напомнил, что для экс-премьера Словакии аналогичный шаг обернулся отставкой. Он также заявил, что у России якобы нет достаточного количества вакцины, чтобы обеспечить экспорт.При этом он подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в качестве "Спутника V"."Мы давили на Европу, чтобы она одобрила "Спутник". И Европа должна закупить, если не будет серьезных сомнений, что есть производственные возможности в России, и российскую вакцину, и распределять ее так же, как и остальные вакцины", — сказал он.Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что если Европейский союз не будет сообща заказывать "Спутник V", то Германия может самостоятельно начать закупку препарата.В конце марта премьер-министр Словакии Игорь Матович ушел в отставку из-за правительственного кризиса, поводом для которого стало решение главы кабмина закупить первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", не поставив заранее об этом в известность ни партнеров по правительству, ни президента.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), которое занимается одобрением препаратов для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду на то, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты пока нет. По данным СМИ, если не возникнет сложностей, одобрения стоит ожидать в мае.Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали уже примерно в 60 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек.
https://ria.ru/20210330/raskol-1603535507.html
https://ria.ru/20210402/koronavirus-1603953158.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кириакос мицотакис, алексис ципрас, сириза, здоровье - общество, евросоюз, европа, австрия, бавария

В парламенте Греции прошли дебаты о закупке вакцины "Спутник V"

18:11 02.04.2021 (обновлено: 19:46 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкВид на город Афины
Вид на город Афины - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Владимир Родионов
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АФИНЫ, 2 апр — РИА Новости. В греческом парламенте прошли дебаты между главой правительства Кириакосом Мицотакисом и лидером крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА Алексисом Ципрасом о закупке вакцины от коронавируса за рубежом, включая российский "Спутник V".
Премьер-министр представил в пятницу в парламенте по требованию оппозиции национальный план по борьбе с пандемией и ее последствиями для экономики.
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Ципрас назвал нехватку вакцин одной из крупнейших неудач Евросоюза с момента его создания. По его словам, власти Греции должны были принять решение о закупке вакцин, не дожидаясь их одобрения ЕС.

"Понимаете ли вы, сколько людей мы могли бы спасти, если бы с начала года, вместо того чтобы приходить сюда поиздеваться надо мной, вы бы приняли приглашение сесть за стол, чтобы обсудить этот важный вопрос и искать решения?" — сказал он.

Мицотакис, в свою очередь, напомнил, что для экс-премьера Словакии аналогичный шаг обернулся отставкой. Он также заявил, что у России якобы нет достаточного количества вакцины, чтобы обеспечить экспорт.
При этом он подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в качестве "Спутника V".
"Мы давили на Европу, чтобы она одобрила "Спутник". И Европа должна закупить, если не будет серьезных сомнений, что есть производственные возможности в России, и российскую вакцину, и распределять ее так же, как и остальные вакцины", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 13:51Распространение коронавируса
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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что если Европейский союз не будет сообща заказывать "Спутник V", то Германия может самостоятельно начать закупку препарата.
В конце марта премьер-министр Словакии Игорь Матович ушел в отставку из-за правительственного кризиса, поводом для которого стало решение главы кабмина закупить первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", не поставив заранее об этом в известность ни партнеров по правительству, ни президента.
Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), которое занимается одобрением препаратов для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду на то, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты пока нет. По данным СМИ, если не возникнет сложностей, одобрения стоит ожидать в мае.
Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали уже примерно в 60 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кириакос МицотакисАлексис ЦипрасСИРИЗАЗдоровье - ОбществоЕвросоюзЕвропаАвстрияБавария
 
 
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