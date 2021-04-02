https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603980110.html

РФПИ договорился о производстве в КНР более 100 млн доз "Спутник V"

РФПИ договорился о производстве в КНР более 100 млн доз "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с подразделением китайской фармацевтической компании TopRidge Pharma о производстве в Китае российской... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T16:03

2021-04-02T16:03

2021-04-02T16:03

россия-китай: главное

вакцина "спутник v"

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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технологии

экономика

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МОСКВА, 2 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с подразделением китайской фармацевтической компании TopRidge Pharma о производстве в Китае российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в количестве более 100 миллионов доз в год, говорится в пресс-релизе на официальном сайте РФПИ."TopRidge Pharma получит право на распространение вакцины в материковой части Китая, а также Гонконге, Макао и Тайване после одобрения со стороны регулирующих органов", - говорится в сообщении.Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что данное сотрудничество будет способствовать расширению производственных возможностей для выпуска вакцины "Спутник V" в Китае, а также обеспечению поставки препарата партнерам для победы над пандемией.Он отметил, что КНР стала одним из самых крупных "хабов" для производства "Спутник V". Сегодня рассматривается расширение партнерства с китайскими производителями для удовлетворения растущего спроса на вакцину "Спутник V".Кроме того, Дмитриев подчеркнул, что российский препарат является одним из лучших инструментов борьбы с коронавирусной инфекцией в мире, с эффективностью равной 91,6%.

https://ria.ru/20210327/vaktsiny-1603115746.html

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вакцина "спутник v", кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, москва, китай, технологии, экономика