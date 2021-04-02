Российское посольство ответило на заявления Франции о "Спутнике V"
ПАРИЖ, 2 апр - РИА Новости. Посольство РФ во Франции проинформировало госсекретаря при МИД республики Клемана Бона, что заявка на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была направлена в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 21 января, но агентство подтвердило получение лишь в начале марта.
Ранее в пятницу Бон в эфире телеканала BFMTV заявил, что российский производитель вакцины с опозданием подал досье на регистрацию в ЕМA - только в начале марта.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Информируем господина на Бона, что официальный запрос на регистрацию "Спутник V" был направлен в ЕАЛC 21 января 2021 года. Агентство, однако, подтвердило получение этой заявки только 4 марта 2021 года. Этот факт красноречиво свидетельствует о приоритетах бюрократии Евросоюза в вопросах вакцинации", - говорится в сообщении посольства России во Франции в Twitter.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.