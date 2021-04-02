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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603954024.html
Глава РФПИ рассказал, когда смогут вакцинировать всех желающих россиян
Глава РФПИ рассказал, когда смогут вакцинировать всех желающих россиян
Все желающие россияне смогут привиться от коронавируса препаратом "Спутник V" к июню, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:56
2021-04-02T18:39
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
р-фарм
владимир путин
индия
экономика
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Все желающие россияне смогут привиться от коронавируса препаратом "Спутник V" к июню, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с Владимиром Путиным.Россия — уже один из мировых лидеров прививочной кампании, а в апреле производство препарата за рубежом выйдет на полную мощность, добавил он. Дмитриев пояснил, что "Спутник V" с заграничных площадок сможет поступать в Россию, что ускорит темпы вакцинации."Есть договоренности с десятью странами, с 20 производителями, включая крупнейших производителей мира. Индия и Корея уже сейчас производят вакцину", — указал он.Кроме того, фонд активно взаимодействует и с российскими партнерами. "В том числе за три месяца построили "Спутник Технополис" с компанией "Р-Фарм", и он стал одним из самых крупных заводов по производству вакцины", — рассказал глава РФПИ.Применение "Спутника V" одобрили в 59 странах с общим населением более полутора миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 91,6%, результаты третьей фазы клинических испытаний опубликовал The Lancet — один из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.Сейчас производство "Спутника V" в России ведется на семи площадках: в Центре имени Гамалеи, "Биннофарме", "Биокаде", "Генериуме", "Лекко", "Р-Фарм" и "Фармстандарте".
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“Зарегистрирована третья вакцина” – Мишустин о “КовиВак“
“Зарегистрирована третья вакцина” – Мишустин о “КовиВак“
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, р-фарм, владимир путин, индия, экономика

Глава РФПИ рассказал, когда смогут вакцинировать всех желающих россиян

13:56 02.04.2021 (обновлено: 18:39 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Все желающие россияне смогут привиться от коронавируса препаратом "Спутник V" к июню, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с Владимиром Путиным.
Россия — уже один из мировых лидеров прививочной кампании, а в апреле производство препарата за рубежом выйдет на полную мощность, добавил он. Дмитриев пояснил, что "Спутник V" с заграничных площадок сможет поступать в Россию, что ускорит темпы вакцинации.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Есть договоренности с десятью странами, с 20 производителями, включая крупнейших производителей мира. Индия и Корея уже сейчас производят вакцину", — указал он.
Кроме того, фонд активно взаимодействует и с российскими партнерами.
"В том числе за три месяца построили "Спутник Технополис" с компанией "Р-Фарм", и он стал одним из самых крупных заводов по производству вакцины", — рассказал глава РФПИ.
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал Москва Карго в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 12:30Распространение коронавируса
Стало известно, когда Сербия запустит производство "Спутника V"
Применение "Спутника V" одобрили в 59 странах с общим населением более полутора миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 91,6%, результаты третьей фазы клинических испытаний опубликовал The Lancet — один из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.
Сейчас производство "Спутника V" в России ведется на семи площадках: в Центре имени Гамалеи, "Биннофарме", "Биокаде", "Генериуме", "Лекко", "Р-Фарм" и "Фармстандарте".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийР-фармВладимир ПутинИндияЭкономика
 
 
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