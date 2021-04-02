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Путин заслушает доклад главы РФПИ об экспорте вакцины от COVID-19
Путин заслушает доклад главы РФПИ об экспорте вакцины от COVID-19
Президент России Владимир Путин в пятницу заслушает доклад главы РФПИ Кирилла Дмитриева о поставках вакцины от COVID за рубеж и, возможно, проведет несколько... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:58
2021-04-02T12:58
2021-04-02T12:58
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу заслушает доклад главы РФПИ Кирилла Дмитриева о поставках вакцины от COVID за рубеж и, возможно, проведет несколько международных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин в Кремле сегодня. Позанимается вакцинами на встрече с руководителем РФПИ. Он будет сегодня на докладе у президента", - сказал Песков, напомнив, что Фонд занимается распространением российской вакцины.Кроме того, возможно, Путин проведет ряд международных телефонный разговоров.
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