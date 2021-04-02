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Путин заслушает доклад главы РФПИ об экспорте вакцины от COVID-19

Путин заслушает доклад главы РФПИ об экспорте вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин в пятницу заслушает доклад главы РФПИ Кирилла Дмитриева о поставках вакцины от COVID за рубеж и, возможно, проведет несколько... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:58

2021-04-02T12:58

2021-04-02T12:58

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу заслушает доклад главы РФПИ Кирилла Дмитриева о поставках вакцины от COVID за рубеж и, возможно, проведет несколько международных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин в Кремле сегодня. Позанимается вакцинами на встрече с руководителем РФПИ. Он будет сегодня на докладе у президента", - сказал Песков, напомнив, что Фонд занимается распространением российской вакцины.Кроме того, возможно, Путин проведет ряд международных телефонный разговоров.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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