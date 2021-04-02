https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603930848.html

В МИД Франции оценили перспективы использования "Спутника V"

В МИД Франции оценили перспективы использования "Спутника V"

Франция не отказывается от российской вакцины от коронавируса "Спутник V", но она должна пройти сертификацию европейского регулятора, заявил госсекретарь при... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:20

2021-04-02T12:20

2021-04-02T12:20

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ПАРИЖ, 2 апр – РИА Новости. Франция не отказывается от российской вакцины от коронавируса "Спутник V", но она должна пройти сертификацию европейского регулятора, заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон."Российская вакцина – это очень важно. Мы не лишаем себя никакого полезного решения, никакой полезной вакцины... Для всех вакцин – каким бы ни был их паспорт (страна производства – ред.) – необходима сертификация европейскими властями", - сказал Бон в эфире телеканала BFMTV.Он отметил, что российский производитель вакцины сам задержал подачу заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), это было сделано только в начале марта. По словам Бона, на рассмотрение заявки уйдет два месяца.Отвечая на вопрос, купит ли Европа и Франция российскую вакцину, он сказал: "Если она будет одобрена и будет производится, почему нет?"Вместе с тем Бон подчеркнул, что дозы российской вакцины, в случае ее одобрения EMA, поступят в Европу в конце июня. "А к этому времени у нас будет 650 миллионов доз вакцин в Европе. И уже не будет сложной ситуации с вакцинами, которая существует сейчас", - добавил он.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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2021

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