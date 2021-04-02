Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/ukraina-1603927801.html
Россия не подрывает усилия ОБСЕ по деэскалации на Украине, заявили в МИД
Россия не подрывает усилия ОБСЕ по деэскалации на Украине, заявили в МИД
Россия никаким образом не подрывает усилия ОБСЕ по деэскалации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:07
2021-04-02T12:07
россия
смм обсе
андрей руденко
луганская народная республика
донецкая народная республика
нато
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156036/98/1560369896_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db031495d42a3e81a7582e948932fc5c.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия никаким образом не подрывает усилия ОБСЕ по деэскалации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко РИА Новости.Ранее НАТО обвинила Россию в "подрыве усилий ОБСЕ по деэскалации на Украине"."Мы никаким образом не подрываем усилия ОБСЕ, Россия проголосовала за продление мандата Специальной мониторинговой миссии, которое состоялось буквально позавчера, и рассчитывает, что ОБСЕ и дальше будет вносить свой вклад в урегулирование ситуации на Украине, смягчение напряженности на Донбассе, в том числе в рамках деятельности СММ ОБСЕ", - сказал дипломат.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210402/ukraina-1603924479.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210402/ukraina-1603902064.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156036/98/1560369896_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5acb5e116afc080fc9d1e2beeb6d4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, смм обсе, андрей руденко, луганская народная республика, донецкая народная республика, нато, украина, в мире

Россия не подрывает усилия ОБСЕ по деэскалации на Украине, заявили в МИД

12:07 02.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Наблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия никаким образом не подрывает усилия ОБСЕ по деэскалации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко РИА Новости.
Ранее НАТО обвинила Россию в "подрыве усилий ОБСЕ по деэскалации на Украине".
Российский пограничник со служебной собакой у заграждения, возведенного в Крыму на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 11:49
В МИД России опровергли сообщения о грядущем конфликте с Украиной
"Мы никаким образом не подрываем усилия ОБСЕ, Россия проголосовала за продление мандата Специальной мониторинговой миссии, которое состоялось буквально позавчера, и рассчитывает, что ОБСЕ и дальше будет вносить свой вклад в урегулирование ситуации на Украине, смягчение напряженности на Донбассе, в том числе в рамках деятельности СММ ОБСЕ", - сказал дипломат.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Шахтер добывает уголь на шахте Глубокая в Шахтерске - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 09:47
На Украине обвинили Россию в "гибридной энергетической войне"
 
РоссияСММ ОБСЕАндрей РуденкоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаНАТОУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Мехико феминистки напали полицейских во время марша против насилия
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
Лента новостейМолния