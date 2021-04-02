https://ria.ru/20210402/ukraina-1603927801.html

Россия не подрывает усилия ОБСЕ по деэскалации на Украине, заявили в МИД

Россия не подрывает усилия ОБСЕ по деэскалации на Украине, заявили в МИД

Россия никаким образом не подрывает усилия ОБСЕ по деэскалации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:07

2021-04-02T12:07

2021-04-02T12:07

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донецкая народная республика

нато

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия никаким образом не подрывает усилия ОБСЕ по деэскалации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко РИА Новости.Ранее НАТО обвинила Россию в "подрыве усилий ОБСЕ по деэскалации на Украине"."Мы никаким образом не подрываем усилия ОБСЕ, Россия проголосовала за продление мандата Специальной мониторинговой миссии, которое состоялось буквально позавчера, и рассчитывает, что ОБСЕ и дальше будет вносить свой вклад в урегулирование ситуации на Украине, смягчение напряженности на Донбассе, в том числе в рамках деятельности СММ ОБСЕ", - сказал дипломат.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210402/ukraina-1603924479.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/ukraina-1603902064.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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