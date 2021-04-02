https://ria.ru/20210402/tonnel-1603947797.html

Коммунальщики Москвы отмыли Ходынский тоннель после зимы

Коммунальщики Москвы отмыли Ходынский тоннель после зимы

Коммунальные службы промыли Ходынский тоннель после зимы, работы велись почти сутки, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:38

2021-04-02T13:38

2021-04-02T13:38

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Коммунальные службы промыли Ходынский тоннель после зимы, работы велись почти сутки, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы."Коммунальные службы промыли Ходынский тоннель в рамках подготовки города к весенне-летнему сезону. Работы продлились почти сутки: в течение дня 31 марта и в ночь на 1 апреля. В промывке была задействована бригада из 10 специалистов ГБУ "Гормост", специальные тоннелемоечные и поливомоечные машины, а также автогидроподъемник", - сообщили в пресс-службе.В департаменте рассказали, что рабочие промыли все элементы сооружения, очистили их от грязи, мусора и песчано-иловых отложений. Сначала стены и парапеты тоннеля промыли водой, после чего на поверхность нанесли специальное моющее средство, которое затем смыли мощной струей воды."На балансе ГБУ "Гормост" находятся более 100 транспортных тоннелей. Все они будут подготовлены к началу летнего сезона. Промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре. Это необходимо, чтобы на проезжей части не образовалась опасная для автомобилей наледь и не повреждалась облицовка при перепаде температур", - добавили в ведомстве.Ходынский тоннель был открыт в феврале 2007 года. Он расположен в Северном округе Москвы в районе Аэропорт. Тоннель обеспечивает бессветофорное движение по Ленинградскому проспекту и имеет по три полосы движения в каждом направлении. Протяженность сооружения – 832 метра.

https://ria.ru/20210323/meteokompleks-1603284305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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