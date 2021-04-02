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Коммунальщики Москвы отмыли Ходынский тоннель после зимы
Коммунальщики Москвы отмыли Ходынский тоннель после зимы
Коммунальные службы промыли Ходынский тоннель после зимы, работы велись почти сутки, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:38
2021-04-02T13:38
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Коммунальные службы промыли Ходынский тоннель после зимы, работы велись почти сутки, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы."Коммунальные службы промыли Ходынский тоннель в рамках подготовки города к весенне-летнему сезону. Работы продлились почти сутки: в течение дня 31 марта и в ночь на 1 апреля. В промывке была задействована бригада из 10 специалистов ГБУ "Гормост", специальные тоннелемоечные и поливомоечные машины, а также автогидроподъемник", - сообщили в пресс-службе.В департаменте рассказали, что рабочие промыли все элементы сооружения, очистили их от грязи, мусора и песчано-иловых отложений. Сначала стены и парапеты тоннеля промыли водой, после чего на поверхность нанесли специальное моющее средство, которое затем смыли мощной струей воды."На балансе ГБУ "Гормост" находятся более 100 транспортных тоннелей. Все они будут подготовлены к началу летнего сезона. Промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре. Это необходимо, чтобы на проезжей части не образовалась опасная для автомобилей наледь и не повреждалась облицовка при перепаде температур", - добавили в ведомстве.Ходынский тоннель был открыт в феврале 2007 года. Он расположен в Северном округе Москвы в районе Аэропорт. Тоннель обеспечивает бессветофорное движение по Ленинградскому проспекту и имеет по три полосы движения в каждом направлении. Протяженность сооружения – 832 метра.
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городское хозяйство москвы, гормост, москва
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Коммунальные службы промыли Ходынский тоннель после зимы, работы велись почти сутки, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
"Коммунальные службы промыли Ходынский тоннель в рамках подготовки города к весенне-летнему сезону. Работы продлились почти сутки: в течение дня 31 марта и в ночь на 1 апреля. В промывке была задействована бригада из 10 специалистов ГБУ "Гормост
", специальные тоннелемоечные и поливомоечные машины, а также автогидроподъемник", - сообщили в пресс-службе.
В департаменте рассказали, что рабочие промыли все элементы сооружения, очистили их от грязи, мусора и песчано-иловых отложений. Сначала стены и парапеты тоннеля промыли водой, после чего на поверхность нанесли специальное моющее средство, которое затем смыли мощной струей воды.
"На балансе ГБУ "Гормост" находятся более 100 транспортных тоннелей. Все они будут подготовлены к началу летнего сезона. Промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре. Это необходимо, чтобы на проезжей части не образовалась опасная для автомобилей наледь и не повреждалась облицовка при перепаде температур", - добавили в ведомстве.
Ходынский тоннель был открыт в феврале 2007 года. Он расположен в Северном округе Москвы
в районе Аэропорт. Тоннель обеспечивает бессветофорное движение по Ленинградскому проспекту и имеет по три полосы движения в каждом направлении. Протяженность сооружения – 832 метра.