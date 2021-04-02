https://ria.ru/20210402/tamozhnya-1603915688.html
Суд поддержал российскую таможню в споре с Apple
Суд поддержал российскую таможню в споре с Apple
Арбитражный суд Московской области признал законным решение Шереметьевской таможни об изменении таможенной классификации устройств Apple TV, ввезенных в Россию... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:10
2021-04-02T11:10
2021-04-02T11:10
apple
московская область (подмосковье)
технологии
экономика
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области признал законным решение Шереметьевской таможни об изменении таможенной классификации устройств Apple TV, ввезенных в Россию ООО "Эппл Рус", российским подразделением корпорации Apple, следует из опубликованного решения суда."Дочка" Apple в 2019-2020 годах ввезла более 20 партий приставок-медиаплееров Apple TV – Apple TV 4K и Apple HD. Импортер задекларировал товары по коду, включающему в себя "машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы; прочие". Для этого класса установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.Но таможня переквалифицировала устройства на другой код – включающий в себя "аппараты с приборами на основе микропроцессора, содержащие модем для получения доступа в интернет и имеющие функцию интерактивного информационного обмена, способные принимать телевизионные сигналы (телевизионные приемники с коммуникационной функцией)" со ставкой пошлины 10%."Эппл Рус" в своем обращении в суд потребовала признать решение Шереметьевской таможни от 22 июля 2020 года незаконным. Однако суд первой инстанции поддержал ответчика. Он установил, что к категории, выбранной импортером, относят приемопередающие устройства, например, рации (воки-токи).Приставки же Apple TV, по мнению суда, обладают набором функций, относящихся к классу, определенному таможней. К нему относится, в частности, аппаратура без экрана, со встроенным модемом, доступом в интернет, обеспечивающая работу интернет-приложений, в режиме "интерактивного обмена информацией", с приемной аппаратурой для телевидения, без встроенного видеотюнера.В 2016-2017 годах "дочка" Apple и Шереметьевская таможня уже спорили в суде из-за классификации "умных" часов Apple Watch. В итоге суды признали правоту компании и обязали таможню выплатить компании "Эппл Рус" более 147 миллионов рублей – около 43 миллионов рублей излишне взысканных таможенных платежей и проценты.
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apple, московская область (подмосковье), технологии, экономика
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости.
Арбитражный суд Московской области
признал законным решение Шереметьевской таможни об изменении таможенной классификации устройств Apple TV, ввезенных в Россию ООО "Эппл Рус", российским подразделением корпорации Apple
, следует из опубликованного решения суда.
"Дочка" Apple в 2019-2020 годах ввезла более 20 партий приставок-медиаплееров Apple TV – Apple TV 4K и Apple HD. Импортер задекларировал товары по коду, включающему в себя "машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы; прочие". Для этого класса установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.
Но таможня переквалифицировала устройства на другой код – включающий в себя "аппараты с приборами на основе микропроцессора, содержащие модем для получения доступа в интернет и имеющие функцию интерактивного информационного обмена, способные принимать телевизионные сигналы (телевизионные приемники с коммуникационной функцией)" со ставкой пошлины 10%.
"Эппл Рус" в своем обращении в суд потребовала признать решение Шереметьевской таможни от 22 июля 2020 года незаконным. Однако суд первой инстанции поддержал ответчика. Он установил, что к категории, выбранной импортером, относят приемопередающие устройства, например, рации (воки-токи).
Приставки же Apple TV, по мнению суда, обладают набором функций, относящихся к классу, определенному таможней. К нему относится, в частности, аппаратура без экрана, со встроенным модемом, доступом в интернет, обеспечивающая работу интернет-приложений, в режиме "интерактивного обмена информацией", с приемной аппаратурой для телевидения, без встроенного видеотюнера.
В 2016-2017 годах "дочка" Apple и Шереметьевская таможня уже спорили в суде из-за классификации "умных" часов Apple Watch. В итоге суды признали правоту компании и обязали таможню выплатить компании "Эппл Рус" более 147 миллионов рублей – около 43 миллионов рублей излишне взысканных таможенных платежей и проценты.