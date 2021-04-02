https://ria.ru/20210402/strelba-1603901122.html

Троих жителей Югры оштрафовали за стрельбу на свадьбе

Троих жителей Югры оштрафовали за стрельбу на свадьбе

Трое жителей Ханты-Мансийского автономного округа заплатят по 50 тысяч рублей в качестве штрафа за стрельбу на свадьбе из пистолетов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T09:41

2021-04-02T09:41

2021-04-02T09:41

ханты-мансийский автономный округ

лянтор

сургутский район

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апр - РИА Новости. Трое жителей Ханты-Мансийского автономного округа заплатят по 50 тысяч рублей в качестве штрафа за стрельбу на свадьбе из пистолетов, сообщает пресс-служба отдела МВД по Сургутскому району.Ведомство уточняет, что полицейские совместно со специалистами администрации района обнаружили в соцсетях видеозапись, на которой неизвестные, отмечая свадьбу, стреляют из оружия в воздух, находясь на улице около ресторана. Правоохранители оперативно установили личности стрелявших."Ими оказались трое жителей города Лянтор 1988, 1995 и 1998 годов рождения, которые осуществили стрельбу из охолощенных пистолетов вне отведенного для этого места. Как пояснили нарушители, таким образом они хотели выразить радость. В содеянном лянторцы раскаиваются. Оружие изъято и направленно на экспертизу", - говорится в сообщении.Полиция отмечает, что один из молодых людей ранее привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти. На каждого из стрелявших составили административные протоколы."Решением мирового судьи правонарушители были привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей каждому с конфискацией оружия", - добавили в ОМВД.

https://ria.ru/20210328/strelba-1603183225.html

ханты-мансийский автономный округ

лянтор

сургутский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, лянтор, сургутский район, происшествия