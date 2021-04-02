https://ria.ru/20210402/strelba-1603901122.html
Троих жителей Югры оштрафовали за стрельбу на свадьбе
Троих жителей Югры оштрафовали за стрельбу на свадьбе
Трое жителей Ханты-Мансийского автономного округа заплатят по 50 тысяч рублей в качестве штрафа за стрельбу на свадьбе из пистолетов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T09:41
2021-04-02T09:41
2021-04-02T09:41
ханты-мансийский автономный округ
лянтор
сургутский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апр - РИА Новости. Трое жителей Ханты-Мансийского автономного округа заплатят по 50 тысяч рублей в качестве штрафа за стрельбу на свадьбе из пистолетов, сообщает пресс-служба отдела МВД по Сургутскому району.Ведомство уточняет, что полицейские совместно со специалистами администрации района обнаружили в соцсетях видеозапись, на которой неизвестные, отмечая свадьбу, стреляют из оружия в воздух, находясь на улице около ресторана. Правоохранители оперативно установили личности стрелявших."Ими оказались трое жителей города Лянтор 1988, 1995 и 1998 годов рождения, которые осуществили стрельбу из охолощенных пистолетов вне отведенного для этого места. Как пояснили нарушители, таким образом они хотели выразить радость. В содеянном лянторцы раскаиваются. Оружие изъято и направленно на экспертизу", - говорится в сообщении.Полиция отмечает, что один из молодых людей ранее привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти. На каждого из стрелявших составили административные протоколы."Решением мирового судьи правонарушители были привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей каждому с конфискацией оружия", - добавили в ОМВД.
https://ria.ru/20210328/strelba-1603183225.html
ханты-мансийский автономный округ
лянтор
сургутский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, лянтор, сургутский район, происшествия