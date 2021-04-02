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Троих жителей Югры оштрафовали за стрельбу на свадьбе
Троих жителей Югры оштрафовали за стрельбу на свадьбе
Трое жителей Ханты-Мансийского автономного округа заплатят по 50 тысяч рублей в качестве штрафа за стрельбу на свадьбе из пистолетов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T09:41
2021-04-02T09:41
ханты-мансийский автономный округ
лянтор
сургутский район
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апр - РИА Новости. Трое жителей Ханты-Мансийского автономного округа заплатят по 50 тысяч рублей в качестве штрафа за стрельбу на свадьбе из пистолетов, сообщает пресс-служба отдела МВД по Сургутскому району.Ведомство уточняет, что полицейские совместно со специалистами администрации района обнаружили в соцсетях видеозапись, на которой неизвестные, отмечая свадьбу, стреляют из оружия в воздух, находясь на улице около ресторана. Правоохранители оперативно установили личности стрелявших."Ими оказались трое жителей города Лянтор 1988, 1995 и 1998 годов рождения, которые осуществили стрельбу из охолощенных пистолетов вне отведенного для этого места. Как пояснили нарушители, таким образом они хотели выразить радость. В содеянном лянторцы раскаиваются. Оружие изъято и направленно на экспертизу", - говорится в сообщении.Полиция отмечает, что один из молодых людей ранее привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти. На каждого из стрелявших составили административные протоколы."Решением мирового судьи правонарушители были привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей каждому с конфискацией оружия", - добавили в ОМВД.
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ханты-мансийский автономный округ, лянтор, сургутский район, происшествия

Троих жителей Югры оштрафовали за стрельбу на свадьбе

09:41 02.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апр - РИА Новости. Трое жителей Ханты-Мансийского автономного округа заплатят по 50 тысяч рублей в качестве штрафа за стрельбу на свадьбе из пистолетов, сообщает пресс-служба отдела МВД по Сургутскому району.
Ведомство уточняет, что полицейские совместно со специалистами администрации района обнаружили в соцсетях видеозапись, на которой неизвестные, отмечая свадьбу, стреляют из оружия в воздух, находясь на улице около ресторана. Правоохранители оперативно установили личности стрелявших.
"Ими оказались трое жителей города Лянтор 1988, 1995 и 1998 годов рождения, которые осуществили стрельбу из охолощенных пистолетов вне отведенного для этого места. Как пояснили нарушители, таким образом они хотели выразить радость. В содеянном лянторцы раскаиваются. Оружие изъято и направленно на экспертизу", - говорится в сообщении.
Полиция отмечает, что один из молодых людей ранее привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти. На каждого из стрелявших составили административные протоколы.
"Решением мирового судьи правонарушители были привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей каждому с конфискацией оружия", - добавили в ОМВД.
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