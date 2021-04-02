https://ria.ru/20210402/stolovaya-1604040047.html

Власти Кирова объяснили, зачем работница школьной столовой мыла котлеты

Власти Кирова объяснили, зачем работница школьной столовой мыла котлеты

Работница пищеблока школы №59 в Кирове мыла от гарнира котлеты, не съеденные учениками, чтобы унести их домой, а не раздать детям снова, но это запрещено, и она РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T21:15

2021-04-02T21:15

2021-04-02T21:15

киров

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Работница пищеблока школы №59 в Кирове мыла от гарнира котлеты, не съеденные учениками, чтобы унести их домой, а не раздать детям снова, но это запрещено, и она будет наказана, сообщает городская администрация.Ранее в группе "Киров без цензуры" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором работница школьной столовой моет котлеты, которые остались после обеда первой смены. По словам автора сообщения, это делается якобы для того, чтобы подать их на стол ученикам второй смены."Руководством комбината продовольствия и социального питания проведена проверка. Сотрудница пищеблока, которая фигурирует на видео, пояснила, что на кадрах – конец рабочего дня. Женщина, действительно, мыла котлеты, не съеденные учащимися, от остатков гарнира - но не для того, чтобы раздать их заново, а чтобы унести домой в связи с тяжелым материальным положением в семье", - говорится в сообщении.Руководители комбината питания заявили, что повторная раздача блюд исключена, поскольку меню разработано таким образом, что повторения одних и тех же блюд два дня подряд быть не может – то есть на следующий день котлеты не могли быть розданы ученикам. Тем не менее в любом случае из пищеблока не могут выноситься никакие продукты – пищевые остатки должны быть направлены на утилизацию в соответствии с СанПиН.По словам директора комбината питания Артура Шамсутдинова, по итогам служебной проверки будет принято решение о дисциплинарном взыскании к работникам пищеблока.Как сообщили в городском департаменте образования, после случившегося в Кирове будет проведена проверка школ по вопросам организации питания."На период проверки принято решение временно отстранить от исполнения обязанностей руководителя комбината продовольствия и социального питания, а также заведующей пищеблоком школы №59", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210315/shkola-1601206601.html

https://ria.ru/20210315/mishustin-1601236821.html

киров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киров, происшествия