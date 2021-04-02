Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/stolovaya-1604040047.html
Власти Кирова объяснили, зачем работница школьной столовой мыла котлеты
Власти Кирова объяснили, зачем работница школьной столовой мыла котлеты
Работница пищеблока школы №59 в Кирове мыла от гарнира котлеты, не съеденные учениками, чтобы унести их домой, а не раздать детям снова, но это запрещено, и она РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T21:15
2021-04-02T21:15
киров
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615443_0:152:3100:1895_1920x0_80_0_0_e1897e48da54419890e236b58d739a3e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Работница пищеблока школы №59 в Кирове мыла от гарнира котлеты, не съеденные учениками, чтобы унести их домой, а не раздать детям снова, но это запрещено, и она будет наказана, сообщает городская администрация.Ранее в группе "Киров без цензуры" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором работница школьной столовой моет котлеты, которые остались после обеда первой смены. По словам автора сообщения, это делается якобы для того, чтобы подать их на стол ученикам второй смены."Руководством комбината продовольствия и социального питания проведена проверка. Сотрудница пищеблока, которая фигурирует на видео, пояснила, что на кадрах – конец рабочего дня. Женщина, действительно, мыла котлеты, не съеденные учащимися, от остатков гарнира - но не для того, чтобы раздать их заново, а чтобы унести домой в связи с тяжелым материальным положением в семье", - говорится в сообщении.Руководители комбината питания заявили, что повторная раздача блюд исключена, поскольку меню разработано таким образом, что повторения одних и тех же блюд два дня подряд быть не может – то есть на следующий день котлеты не могли быть розданы ученикам. Тем не менее в любом случае из пищеблока не могут выноситься никакие продукты – пищевые остатки должны быть направлены на утилизацию в соответствии с СанПиН.По словам директора комбината питания Артура Шамсутдинова, по итогам служебной проверки будет принято решение о дисциплинарном взыскании к работникам пищеблока.Как сообщили в городском департаменте образования, после случившегося в Кирове будет проведена проверка школ по вопросам организации питания."На период проверки принято решение временно отстранить от исполнения обязанностей руководителя комбината продовольствия и социального питания, а также заведующей пищеблоком школы №59", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210315/shkola-1601206601.html
https://ria.ru/20210315/mishustin-1601236821.html
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615443_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_af3ff3f1885bcd6b8d5f5ce72f45ecfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киров, происшествия

Власти Кирова объяснили, зачем работница школьной столовой мыла котлеты

21:15 02.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкШкольница обедает в столовой
Школьница обедает в столовой - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Работница пищеблока школы №59 в Кирове мыла от гарнира котлеты, не съеденные учениками, чтобы унести их домой, а не раздать детям снова, но это запрещено, и она будет наказана, сообщает городская администрация.
Ранее в группе "Киров без цензуры" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором работница школьной столовой моет котлеты, которые остались после обеда первой смены. По словам автора сообщения, это делается якобы для того, чтобы подать их на стол ученикам второй смены.
Повар школы раскладывает салат по тарелкам голыми руками - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 10:20
В Перми проверят видео, на котором школьнику кладут салат руками
"Руководством комбината продовольствия и социального питания проведена проверка. Сотрудница пищеблока, которая фигурирует на видео, пояснила, что на кадрах – конец рабочего дня. Женщина, действительно, мыла котлеты, не съеденные учащимися, от остатков гарнира - но не для того, чтобы раздать их заново, а чтобы унести домой в связи с тяжелым материальным положением в семье", - говорится в сообщении.
Руководители комбината питания заявили, что повторная раздача блюд исключена, поскольку меню разработано таким образом, что повторения одних и тех же блюд два дня подряд быть не может – то есть на следующий день котлеты не могли быть розданы ученикам. Тем не менее в любом случае из пищеблока не могут выноситься никакие продукты – пищевые остатки должны быть направлены на утилизацию в соответствии с СанПиН.
По словам директора комбината питания Артура Шамсутдинова, по итогам служебной проверки будет принято решение о дисциплинарном взыскании к работникам пищеблока.
Как сообщили в городском департаменте образования, после случившегося в Кирове будет проведена проверка школ по вопросам организации питания.
"На период проверки принято решение временно отстранить от исполнения обязанностей руководителя комбината продовольствия и социального питания, а также заведующей пищеблоком школы №59", - подчеркивается в сообщении.
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Cибирский федеральный округ. День четвертый - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 13:01
Мишустин назвал недопустимыми случаи отравления детей в школьных столовых
 
КировПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Мехико феминистки напали полицейских во время марша против насилия
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
Лента новостейМолния