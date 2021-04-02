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Опубликовано видео с места столкновения самолетов в аэропорту Сургута
Опубликовано видео с места столкновения самолетов в аэропорту Сургута
Следственный комитет опубликовал видео с места столкновения двух самолетов в аэропорту Сургута. РИА Новости, 02.04.2021
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як-40
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места столкновения двух самолетов в аэропорту Сургута.На кадрах видно, что одно из воздушных судов получило серьезные механические повреждения носовой части.Ранее Уральское следственное управление на транспорте СК сообщило, что вечером 1 апреля самолет ATR-72 с запущенными двигателями начал самопроизвольное движение, после чего столкнулся с Як-40, находившимся на стоянке. На борту не было пассажиров или членов экипажа, никто не пострадал.Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры пришли к выводу, что к столкновению привел срыв тормозной системы. Позже выяснилось, что ATR-72 принадлежит авиакомпании "ЮТэйр", а Як-40 — "Сколу".
https://ria.ru/20210118/samolet-1593545628.html
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Работа следователей на месте столкновения двух самолетов в Сургуте
Срыв тормозной системы у самолета ATR-72 привел к столкновению с воздушным судном Як-40 в аэропорту Сургута, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Следственное ведомство организовало проверку в связи с инцидентом. Правоохранители уже осмотрели место происшествия, прилегающую территорию, а также оба воздушных судна. Кроме того, опрашиваются работники аэропорта, представители авиакомпаний, изымается техническая документация, выясняются причины и обстоятельств произошедшего.
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як-40, следственный комитет россии (ск рф), ютэйр, сургут, происшествия

Опубликовано видео с места столкновения самолетов в аэропорту Сургута

10:49 02.04.2021 (обновлено: 13:54 02.04.2021)
 
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места столкновения двух самолетов в аэропорту Сургута.
На кадрах видно, что одно из воздушных судов получило серьезные механические повреждения носовой части.
Ранее Уральское следственное управление на транспорте СК сообщило, что вечером 1 апреля самолет ATR-72 с запущенными двигателями начал самопроизвольное движение, после чего столкнулся с Як-40, находившимся на стоянке. На борту не было пассажиров или членов экипажа, никто не пострадал.
Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры пришли к выводу, что к столкновению привел срыв тормозной системы. Позже выяснилось, что ATR-72 принадлежит авиакомпании "ЮТэйр", а Як-40 — "Сколу".
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Як-40Следственный комитет России (СК РФ)ЮТэйрСургутПроисшествия
 
 
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