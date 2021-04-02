https://ria.ru/20210402/stolknovenie-1603911883.html

Опубликовано видео с места столкновения самолетов в аэропорту Сургута

Опубликовано видео с места столкновения самолетов в аэропорту Сургута

Следственный комитет опубликовал видео с места столкновения двух самолетов в аэропорту Сургута. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T10:49

2021-04-02T10:49

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як-40

следственный комитет россии (ск рф)

ютэйр

сургут

происшествия

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места столкновения двух самолетов в аэропорту Сургута.На кадрах видно, что одно из воздушных судов получило серьезные механические повреждения носовой части.Ранее Уральское следственное управление на транспорте СК сообщило, что вечером 1 апреля самолет ATR-72 с запущенными двигателями начал самопроизвольное движение, после чего столкнулся с Як-40, находившимся на стоянке. На борту не было пассажиров или членов экипажа, никто не пострадал.Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры пришли к выводу, что к столкновению привел срыв тормозной системы. Позже выяснилось, что ATR-72 принадлежит авиакомпании "ЮТэйр", а Як-40 — "Сколу".

https://ria.ru/20210118/samolet-1593545628.html

сургут

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2021

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Работа следователей на месте столкновения двух самолетов в Сургуте Срыв тормозной системы у самолета ATR-72 привел к столкновению с воздушным судном Як-40 в аэропорту Сургута, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Следственное ведомство организовало проверку в связи с инцидентом. Правоохранители уже осмотрели место происшествия, прилегающую территорию, а также оба воздушных судна. Кроме того, опрашиваются работники аэропорта, представители авиакомпаний, изымается техническая документация, выясняются причины и обстоятельств произошедшего. 2021-04-02T10:49 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

як-40, следственный комитет россии (ск рф), ютэйр, сургут, происшествия