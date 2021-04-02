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Энергомощность спортзала "Дружба" в "Лужниках" увеличат почти в 4 раза
Энергомощность спортзала "Дружба" в "Лужниках" увеличат почти в 4 раза
Энергетическую мощность для универсального спортивного зала "Дружба" в "Лужниках" в Москве увеличат почти в четыре раза, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:24
2021-04-02T15:24
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россети московский регион
москва
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Энергетическую мощность для универсального спортивного зала "Дружба" в "Лужниках" в Москве увеличат почти в четыре раза, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Недавно московские энергетики завершили все строительно-монтажные работы. Для надежного энергоснабжения спортивного объекта специалисты "Россети Московский регион" построили две трансформаторные подстанции и проложили две кабельные линии общей протяженностью 1,6 километра. Теперь "Дружбу" одномоментно будет питать 4,05 мегаватт – это в 3,7 раза больше, чем до реконструкции объекта", - говорится в сообщении.Отмечается, что сегодня в московском регионе на частный дом в поселке подается 15 кВт электроэнергии, соответственно, благодаря энергетической мощности, которую получит "Дружба", можно обеспечить теплом и светом около 270 современных загородных домов с электрическим отоплением – это довольно крупный поселок.В КГХ напомнили, что ранее московские энергетики подключили к сетям Центр водных видов спорта, Дворец художественной гимнастики и ледовый дворец "Кристалл". Во втором квартале этого года в "Лужниках" планируется завершить технологическое присоединение теннисного клуба.
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городское хозяйство москвы, россети московский регион, москва

Энергомощность спортзала "Дружба" в "Лужниках" увеличат почти в 4 раза

15:24 02.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабочие во время реставрационных работ на территории спортивного комплекса "Лужники" в Москве
Рабочие во время реставрационных работ на территории спортивного комплекса Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Энергетическую мощность для универсального спортивного зала "Дружба" в "Лужниках" в Москве увеличат почти в четыре раза, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Недавно московские энергетики завершили все строительно-монтажные работы. Для надежного энергоснабжения спортивного объекта специалисты "Россети Московский регион" построили две трансформаторные подстанции и проложили две кабельные линии общей протяженностью 1,6 километра. Теперь "Дружбу" одномоментно будет питать 4,05 мегаватт – это в 3,7 раза больше, чем до реконструкции объекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня в московском регионе на частный дом в поселке подается 15 кВт электроэнергии, соответственно, благодаря энергетической мощности, которую получит "Дружба", можно обеспечить теплом и светом около 270 современных загородных домов с электрическим отоплением – это довольно крупный поселок.
"Знаменитый спортивный комплекс был построен в 1979 году к ХХII Олимпийским играм. После реконструкции в нем будут проходить спортивные соревнования, выставки и концерты. Выданной мощности хватит, чтобы полностью обеспечить электроэнергией даже самое масштабное мероприятие", - говорится в сообщении.
В КГХ напомнили, что ранее московские энергетики подключили к сетям Центр водных видов спорта, Дворец художественной гимнастики и ледовый дворец "Кристалл". Во втором квартале этого года в "Лужниках" планируется завершить технологическое присоединение теннисного клуба.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыРоссети Московский регионМосква
 
 
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