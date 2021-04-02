https://ria.ru/20210402/sportzal-1603971825.html

Энергомощность спортзала "Дружба" в "Лужниках" увеличат почти в 4 раза

Энергомощность спортзала "Дружба" в "Лужниках" увеличат почти в 4 раза

Энергетическую мощность для универсального спортивного зала "Дружба" в "Лужниках" в Москве увеличат почти в четыре раза, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:24

2021-04-02T15:24

2021-04-02T15:24

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

россети московский регион

москва

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Энергетическую мощность для универсального спортивного зала "Дружба" в "Лужниках" в Москве увеличат почти в четыре раза, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Недавно московские энергетики завершили все строительно-монтажные работы. Для надежного энергоснабжения спортивного объекта специалисты "Россети Московский регион" построили две трансформаторные подстанции и проложили две кабельные линии общей протяженностью 1,6 километра. Теперь "Дружбу" одномоментно будет питать 4,05 мегаватт – это в 3,7 раза больше, чем до реконструкции объекта", - говорится в сообщении.Отмечается, что сегодня в московском регионе на частный дом в поселке подается 15 кВт электроэнергии, соответственно, благодаря энергетической мощности, которую получит "Дружба", можно обеспечить теплом и светом около 270 современных загородных домов с электрическим отоплением – это довольно крупный поселок.В КГХ напомнили, что ранее московские энергетики подключили к сетям Центр водных видов спорта, Дворец художественной гимнастики и ледовый дворец "Кристалл". Во втором квартале этого года в "Лужниках" планируется завершить технологическое присоединение теннисного клуба.

https://realty.ria.ru/20210226/kafe-1599042055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, россети московский регион, москва