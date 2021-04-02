Энергомощность спортзала "Дружба" в "Лужниках" увеличат почти в 4 раза
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабочие во время реставрационных работ на территории спортивного комплекса "Лужники" в Москве
"Недавно московские энергетики завершили все строительно-монтажные работы. Для надежного энергоснабжения спортивного объекта специалисты "Россети Московский регион" построили две трансформаторные подстанции и проложили две кабельные линии общей протяженностью 1,6 километра. Теперь "Дружбу" одномоментно будет питать 4,05 мегаватт – это в 3,7 раза больше, чем до реконструкции объекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня в московском регионе на частный дом в поселке подается 15 кВт электроэнергии, соответственно, благодаря энергетической мощности, которую получит "Дружба", можно обеспечить теплом и светом около 270 современных загородных домов с электрическим отоплением – это довольно крупный поселок.
"Знаменитый спортивный комплекс был построен в 1979 году к ХХII Олимпийским играм. После реконструкции в нем будут проходить спортивные соревнования, выставки и концерты. Выданной мощности хватит, чтобы полностью обеспечить электроэнергией даже самое масштабное мероприятие", - говорится в сообщении.
В КГХ напомнили, что ранее московские энергетики подключили к сетям Центр водных видов спорта, Дворец художественной гимнастики и ледовый дворец "Кристалл". Во втором квартале этого года в "Лужниках" планируется завершить технологическое присоединение теннисного клуба.
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