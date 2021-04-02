https://ria.ru/20210402/sotsproekty-1603812237.html
Социальные проекты и молодежь в Союзном государстве. Прямая трансляция
Социальные проекты и молодежь в Союзном государстве. Прямая трансляция
Экспертное обсуждение на тему "Молодежные и социальные проекты как ресурс инновационного развития Союзного государства". РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T09:30
2021-04-02T09:30
2021-04-02T09:30
союзное государство
россия
москва
минск
белоруссия
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Экспертное обсуждение на тему "Молодежные и социальные проекты как ресурс инновационного развития Союзного государства".Дискуссия пройдет в рамках торжественного собрания в формате видеомоста Москва – Минск "Союзное государство: открывая новые возможности", приуроченного ко Дню единения народов Беларуси и России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Социальные проекты и молодежь в Союзном государстве. Прямая трансляция
Социальные проекты и молодежь в Союзном государстве. Прямая трансляция
2021-04-02T09:30
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PT147M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, россия, москва, минск, белоруссия
Социальные проекты и молодежь в Союзном государстве. Прямая трансляция
Экспертное обсуждение на тему "Молодежные и социальные проекты как ресурс инновационного развития Союзного государства".
2021-04-02T09:30
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PT147M07S