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Союзное государство
https://ria.ru/20210402/sotrudnichestvo-1603955908.html
Минэнерго Белоруссии продолжит сотрудничать с Россией в атомной сфере
Минэнерго Белоруссии продолжит сотрудничать с Россией в атомной сфере
Заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что российская сторона предложила Минску продолжить сотрудничество в атомной энергетике,... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T14:17
2021-04-02T14:17
союзное государство
белорусская аэс
союзное государство
минск
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что российская сторона предложила Минску продолжить сотрудничество в атомной энергетике, включая участие в проектах за рубежом."Буквально вчера мы получили большой пакет (предложений – ред.) от российских организаций, которые изъявили большой интерес к работе в этой тематике. Это касается не только эксплуатации АЭС, это касается совместной реализации проектов за рубежом. Большой пласт предложений с российской стороны поступил в области ядерной медицины", - сказал Михадюк в пятницу, выступая на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности".Он пояснил, что после полного ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС сотрудничество в ядерной энергетике с российской стороной будет продолжаться. Замминистра рассказал, что ранее белорусская сторона направила в РФ свои предложения о возможных перспективах сотрудничества в области мирного атома.
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белорусская аэс, союзное государство, минск

Минэнерго Белоруссии продолжит сотрудничать с Россией в атомной сфере

14:17 02.04.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк
Заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что российская сторона предложила Минску продолжить сотрудничество в атомной энергетике, включая участие в проектах за рубежом.
"Буквально вчера мы получили большой пакет (предложений – ред.) от российских организаций, которые изъявили большой интерес к работе в этой тематике. Это касается не только эксплуатации АЭС, это касается совместной реализации проектов за рубежом. Большой пласт предложений с российской стороны поступил в области ядерной медицины", - сказал Михадюк в пятницу, выступая на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности".
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Он пояснил, что после полного ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС сотрудничество в ядерной энергетике с российской стороной будет продолжаться. Замминистра рассказал, что ранее белорусская сторона направила в РФ свои предложения о возможных перспективах сотрудничества в области мирного атома.
 
Союзное государствоБелорусская АЭССоюзное государствоМинск
 
 
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