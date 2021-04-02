https://ria.ru/20210402/sotrudnichestvo-1603955908.html

Минэнерго Белоруссии продолжит сотрудничать с Россией в атомной сфере

Минэнерго Белоруссии продолжит сотрудничать с Россией в атомной сфере

Заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что российская сторона предложила Минску продолжить сотрудничество в атомной энергетике,... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T14:17

2021-04-02T14:17

2021-04-02T14:17

союзное государство

белорусская аэс

союзное государство

минск

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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что российская сторона предложила Минску продолжить сотрудничество в атомной энергетике, включая участие в проектах за рубежом."Буквально вчера мы получили большой пакет (предложений – ред.) от российских организаций, которые изъявили большой интерес к работе в этой тематике. Это касается не только эксплуатации АЭС, это касается совместной реализации проектов за рубежом. Большой пласт предложений с российской стороны поступил в области ядерной медицины", - сказал Михадюк в пятницу, выступая на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности".Он пояснил, что после полного ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС сотрудничество в ядерной энергетике с российской стороной будет продолжаться. Замминистра рассказал, что ранее белорусская сторона направила в РФ свои предложения о возможных перспективах сотрудничества в области мирного атома.

https://ria.ru/20210402/matvienko-1603924804.html

минск

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белорусская аэс, союзное государство, минск