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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210402/shatunov-1603961932.html
Суд назначил заседание по делу о правах Шатунова на хиты "Ласкового мая"
Суд назначил заседание по делу о правах Шатунова на хиты "Ласкового мая"
Суд по интеллектуальным правам назначил на 18 мая рассмотрение кассационной жалобы экс-солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова на постановление нижестоящего суда, РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:49
2021-04-02T15:49
культура
юрий шатунов
новости культуры
андрей разин
девятый арбитражный апелляционный суд
ласковый май
мираж
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам назначил на 18 мая рассмотрение кассационной жалобы экс-солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова на постановление нижестоящего суда, отклонившего его иск о незаконности лицензионного договора, на основании которого компания "Честная музыка" запрещает артисту исполнять песни группы.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, СИП принял к производству жалобу Шатунова, поступившую в суд еще в январе, но тогда оставленную без движения из-за неуплаты госпошлины. В жалобе истец просит отменить постановление Девятого арбитражного апелляционного суда и оставить в силе решение суда первой инстанции.В своем иске Шатунов оспаривает договор от 1 апреля 2016 года, по которому первый ответчик – индивидуальный предприниматель Руслан Филатов – передал права на песни, в том числе на фонограммы, второму ответчику – "Честной музыке". Ссылаясь на этот договор, "Честная музыка" направила Шатунову претензию, в которой запретила исполнять более 20 главных песен "Ласкового мая".Как заявил в суде юрист "Честной музыки", Филатов, получивший права на песни от продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, гарантировал, что является единственным обладателем прав. В доказательство Филатов демонстрировал свой договор с Разиным, а также судебные акты, в которых перечислены песни, принадлежащие Разину по договору с Кузнецовым еще от 1992 года. Между тем, представитель истца сообщил, что Шатунов в октябре 2019 года получил исключительные права на песни по договору с тем же Кузнецовым.Арбитражный суд Москвы в июле удовлетворил иск Шатунова. Он указал, что принадлежность прав Филатову не доказана. Суд сослался на выводы Пресненского суда Москвы, установившего в 2016 году, что подпись на договоре 1992 года выполнена не Кузнецовым. Первая инстанция признала также не имеющими значения для данного дела судебные акты, вынесенные в разные годы судами Ставрополя и Сочи в пользу Разина.Апелляционный суд в ноябре решение первой инстанции отменил и иск отклонил. Суд пришел к выводу, что признание оспоренного договора недействительным не обеспечит восстановление прав Шатунова, права на песни все равно останутся у Филатова. Как написал суд, "фактически между участниками процесса возникли разногласия о принадлежности исключительных прав, а также смежных с ними прав, которые невозможно разрешить в настоящем споре"."Ласковый май" — музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.
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юрий шатунов, новости культуры, андрей разин, девятый арбитражный апелляционный суд, ласковый май, мираж

Суд назначил заседание по делу о правах Шатунова на хиты "Ласкового мая"

15:49 02.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЮрий Шатунов на открытии кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" во Владивостоке
Юрий Шатунов на открытии кинофестиваля стран АТР Меридианы Тихого во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам назначил на 18 мая рассмотрение кассационной жалобы экс-солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова на постановление нижестоящего суда, отклонившего его иск о незаконности лицензионного договора, на основании которого компания "Честная музыка" запрещает артисту исполнять песни группы.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, СИП принял к производству жалобу Шатунова, поступившую в суд еще в январе, но тогда оставленную без движения из-за неуплаты госпошлины. В жалобе истец просит отменить постановление Девятого арбитражного апелляционного суда и оставить в силе решение суда первой инстанции.
В своем иске Шатунов оспаривает договор от 1 апреля 2016 года, по которому первый ответчик – индивидуальный предприниматель Руслан Филатов – передал права на песни, в том числе на фонограммы, второму ответчику – "Честной музыке". Ссылаясь на этот договор, "Честная музыка" направила Шатунову претензию, в которой запретила исполнять более 20 главных песен "Ласкового мая".
Как заявил в суде юрист "Честной музыки", Филатов, получивший права на песни от продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, гарантировал, что является единственным обладателем прав. В доказательство Филатов демонстрировал свой договор с Разиным, а также судебные акты, в которых перечислены песни, принадлежащие Разину по договору с Кузнецовым еще от 1992 года. Между тем, представитель истца сообщил, что Шатунов в октябре 2019 года получил исключительные права на песни по договору с тем же Кузнецовым.
Арбитражный суд Москвы в июле удовлетворил иск Шатунова. Он указал, что принадлежность прав Филатову не доказана. Суд сослался на выводы Пресненского суда Москвы, установившего в 2016 году, что подпись на договоре 1992 года выполнена не Кузнецовым. Первая инстанция признала также не имеющими значения для данного дела судебные акты, вынесенные в разные годы судами Ставрополя и Сочи в пользу Разина.
Апелляционный суд в ноябре решение первой инстанции отменил и иск отклонил. Суд пришел к выводу, что признание оспоренного договора недействительным не обеспечит восстановление прав Шатунова, права на песни все равно останутся у Филатова. Как написал суд, "фактически между участниками процесса возникли разногласия о принадлежности исключительных прав, а также смежных с ними прав, которые невозможно разрешить в настоящем споре".
"Ласковый май" — музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября 2020, 16:29Шоубиз
Разин прокомментировал лишение Шатунова прав на песни "Ласкового мая"
 
КультураЮрий ШатуновНовости культурыАндрей РазинДевятый арбитражный апелляционный судЛасковый майМираж
 
 
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