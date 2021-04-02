https://ria.ru/20210402/serbiya-1603932774.html

Стало известно, когда Сербия запустит производство "Спутника V"

Стало известно, когда Сербия запустит производство "Спутника V"

Запуск первой фазы производства вакцины "Спутник V" в Сербии планируется в мае, к концу года намечен выход на полное производство препарата в этой стране,... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:30

2021-04-02T12:30

2021-04-02T12:30

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

александр боцан-харченко

сербия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Запуск первой фазы производства вакцины "Спутник V" в Сербии планируется в мае, к концу года намечен выход на полное производство препарата в этой стране, заявил в пятницу посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.Он отметил, что локализация производства в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" - "весьма перспективное направление". По словам посла, институт недавно посетила делегация российских специалистов."Они сделали вывод, что возможности для реализации такого проекта есть... В мае планируется запуск первой фазы производства - розлива и расфасовки препарата. Уточню, что речь идет о высокотехнологичном процессе, вакцина все же - не картофель, при всем уважении к последнему. К концу года намечается выйти на производство по полному циклу - с тем, чтобы Сербия смогла обеспечивать и внутренний, и региональный спрос: "Спутник V" востребован все шире и шире", - сказал посол в интервью изданию "Международная жизнь".

сербия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр боцан-харченко, сербия