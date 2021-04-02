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Стало известно, когда Сербия запустит производство "Спутника V"
Стало известно, когда Сербия запустит производство "Спутника V"
Запуск первой фазы производства вакцины "Спутник V" в Сербии планируется в мае, к концу года намечен выход на полное производство препарата в этой стране,... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:30
2021-04-02T12:30
2021-04-02T12:30
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
александр боцан-харченко
сербия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Запуск первой фазы производства вакцины "Спутник V" в Сербии планируется в мае, к концу года намечен выход на полное производство препарата в этой стране, заявил в пятницу посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.Он отметил, что локализация производства в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" - "весьма перспективное направление". По словам посла, институт недавно посетила делегация российских специалистов."Они сделали вывод, что возможности для реализации такого проекта есть... В мае планируется запуск первой фазы производства - розлива и расфасовки препарата. Уточню, что речь идет о высокотехнологичном процессе, вакцина все же - не картофель, при всем уважении к последнему. К концу года намечается выйти на производство по полному циклу - с тем, чтобы Сербия смогла обеспечивать и внутренний, и региональный спрос: "Спутник V" востребован все шире и шире", - сказал посол в интервью изданию "Международная жизнь".
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр боцан-харченко, сербия
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Запуск первой фазы производства вакцины "Спутник V" в Сербии
планируется в мае, к концу года намечен выход на полное производство препарата в этой стране, заявил в пятницу посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко
.
Он отметил, что локализация производства в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" - "весьма перспективное направление". По словам посла, институт недавно посетила делегация российских специалистов.
"Они сделали вывод, что возможности для реализации такого проекта есть... В мае планируется запуск первой фазы производства - розлива и расфасовки препарата. Уточню, что речь идет о высокотехнологичном процессе, вакцина все же - не картофель, при всем уважении к последнему. К концу года намечается выйти на производство по полному циклу - с тем, чтобы Сербия смогла обеспечивать и внутренний, и региональный спрос: "Спутник V" востребован все шире и шире", - сказал посол в интервью изданию "Международная жизнь".