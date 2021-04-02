Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210402/serbiya-1603932774.html
Стало известно, когда Сербия запустит производство "Спутника V"
Стало известно, когда Сербия запустит производство "Спутника V"
Запуск первой фазы производства вакцины "Спутник V" в Сербии планируется в мае, к концу года намечен выход на полное производство препарата в этой стране,... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:30
2021-04-02T12:30
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
александр боцан-харченко
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602523271_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c7a1a47f3991fe8996d42cf4ca6607f0.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Запуск первой фазы производства вакцины "Спутник V" в Сербии планируется в мае, к концу года намечен выход на полное производство препарата в этой стране, заявил в пятницу посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.Он отметил, что локализация производства в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" - "весьма перспективное направление". По словам посла, институт недавно посетила делегация российских специалистов."Они сделали вывод, что возможности для реализации такого проекта есть... В мае планируется запуск первой фазы производства - розлива и расфасовки препарата. Уточню, что речь идет о высокотехнологичном процессе, вакцина все же - не картофель, при всем уважении к последнему. К концу года намечается выйти на производство по полному циклу - с тем, чтобы Сербия смогла обеспечивать и внутренний, и региональный спрос: "Спутник V" востребован все шире и шире", - сказал посол в интервью изданию "Международная жизнь".
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602523271_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c84eb671187ef65375f99e1867a613b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр боцан-харченко, сербия

Стало известно, когда Сербия запустит производство "Спутника V"

12:30 02.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал "Москва Карго" в аэропорту Шереметьево
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал Москва Карго в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Запуск первой фазы производства вакцины "Спутник V" в Сербии планируется в мае, к концу года намечен выход на полное производство препарата в этой стране, заявил в пятницу посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Он отметил, что локализация производства в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" - "весьма перспективное направление". По словам посла, институт недавно посетила делегация российских специалистов.
"Они сделали вывод, что возможности для реализации такого проекта есть... В мае планируется запуск первой фазы производства - розлива и расфасовки препарата. Уточню, что речь идет о высокотехнологичном процессе, вакцина все же - не картофель, при всем уважении к последнему. К концу года намечается выйти на производство по полному циклу - с тем, чтобы Сербия смогла обеспечивать и внутренний, и региональный спрос: "Спутник V" востребован все шире и шире", - сказал посол в интервью изданию "Международная жизнь".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Александр Боцан-ХарченкоСербия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
01:15Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Лента новостейМолния