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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210402/safronov-1603999941.html
Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о борьбе с тяжелой болезнью
Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о борьбе с тяжелой болезнью
Бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов", иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, как борется с раком лимфатической системы. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T17:43
2021-04-02T18:20
шоубиз
сергей сафронов (телеведущий)
"битва экстрасенсов"
шоу-бизнес
онкология
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов", иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, как борется с раком лимфатической системы.Сейчас Сафронов ждет результаты промежуточного анализа, чтобы узнать, насколько успешно проходит лечение.Иллюзионист также поделился впечатлениями от съемок в передаче "Доброе утро!" на Первом канале — до последнего он не был уверен, что сможет на них попасть."Вчера столько улыбался, что сегодня мышцы лица болят", — признался Сафронов.По его словам, сейчас он отказывается от многих съемок в пользу лечения, но от этой "просто не смог".В марте Сафронов сообщил, что у него рак лимфатической системы. Лечение он проходит в обычной государственной больнице. Как заявил иллюзионист, у него нет "короны на голове" и неважно, в какой клинике ему будут "вводить те же самые лекарства". Бывший ведущий "Битвы экстрасенсов" отмечал, что ни один из "магов" на этой передаче не почувствовал грозящей ему опасности.
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сергей сафронов (телеведущий), "битва экстрасенсов", шоу-бизнес, онкология

Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о борьбе с тяжелой болезнью

17:43 02.04.2021 (обновлено: 18:20 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловИллюзионист Сергей Сафронов
Иллюзионист Сергей Сафронов - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов", иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, как борется с раком лимфатической системы.

"Сижу в палате и прохожу уже третий курс химии", — написал артист в в Instagram.

Сейчас Сафронов ждет результаты промежуточного анализа, чтобы узнать, насколько успешно проходит лечение.
Иллюзионист также поделился впечатлениями от съемок в передаче "Доброе утро!" на Первом канале — до последнего он не был уверен, что сможет на них попасть.
"Вчера столько улыбался, что сегодня мышцы лица болят", — признался Сафронов.
По его словам, сейчас он отказывается от многих съемок в пользу лечения, но от этой "просто не смог".
В марте Сафронов сообщил, что у него рак лимфатической системы. Лечение он проходит в обычной государственной больнице. Как заявил иллюзионист, у него нет "короны на голове" и неважно, в какой клинике ему будут "вводить те же самые лекарства". Бывший ведущий "Битвы экстрасенсов" отмечал, что ни один из "магов" на этой передаче не почувствовал грозящей ему опасности.
Иллюзионист Сергей Сафронов - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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