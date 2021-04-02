https://ria.ru/20210402/safronov-1603999941.html

Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о борьбе с тяжелой болезнью

Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о борьбе с тяжелой болезнью

Бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов", иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, как борется с раком лимфатической системы. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T17:43

2021-04-02T17:43

2021-04-02T18:20

шоубиз

сергей сафронов (телеведущий)

"битва экстрасенсов"

шоу-бизнес

онкология

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов", иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, как борется с раком лимфатической системы.Сейчас Сафронов ждет результаты промежуточного анализа, чтобы узнать, насколько успешно проходит лечение.Иллюзионист также поделился впечатлениями от съемок в передаче "Доброе утро!" на Первом канале — до последнего он не был уверен, что сможет на них попасть."Вчера столько улыбался, что сегодня мышцы лица болят", — признался Сафронов.По его словам, сейчас он отказывается от многих съемок в пользу лечения, но от этой "просто не смог".В марте Сафронов сообщил, что у него рак лимфатической системы. Лечение он проходит в обычной государственной больнице. Как заявил иллюзионист, у него нет "короны на голове" и неважно, в какой клинике ему будут "вводить те же самые лекарства". Бывший ведущий "Битвы экстрасенсов" отмечал, что ни один из "магов" на этой передаче не почувствовал грозящей ему опасности.

https://ria.ru/20201128/sergey-safronov-1586762277.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей сафронов (телеведущий), "битва экстрасенсов", шоу-бизнес, онкология