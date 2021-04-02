https://ria.ru/20210402/safronov-1603999941.html
Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о борьбе с тяжелой болезнью
Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о борьбе с тяжелой болезнью
Бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов", иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, как борется с раком лимфатической системы. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T17:43
2021-04-02T17:43
2021-04-02T18:20
шоубиз
сергей сафронов (телеведущий)
"битва экстрасенсов"
шоу-бизнес
онкология
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов", иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, как борется с раком лимфатической системы.Сейчас Сафронов ждет результаты промежуточного анализа, чтобы узнать, насколько успешно проходит лечение.Иллюзионист также поделился впечатлениями от съемок в передаче "Доброе утро!" на Первом канале — до последнего он не был уверен, что сможет на них попасть."Вчера столько улыбался, что сегодня мышцы лица болят", — признался Сафронов.По его словам, сейчас он отказывается от многих съемок в пользу лечения, но от этой "просто не смог".В марте Сафронов сообщил, что у него рак лимфатической системы. Лечение он проходит в обычной государственной больнице. Как заявил иллюзионист, у него нет "короны на голове" и неважно, в какой клинике ему будут "вводить те же самые лекарства". Бывший ведущий "Битвы экстрасенсов" отмечал, что ни один из "магов" на этой передаче не почувствовал грозящей ему опасности.
https://ria.ru/20201128/sergey-safronov-1586762277.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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сергей сафронов (телеведущий), "битва экстрасенсов", шоу-бизнес, онкология
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
Бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов", иллюзионист Сергей Сафронов рассказал
, как борется с раком лимфатической системы.
"Сижу в палате и прохожу уже третий курс химии", — написал артист в в Instagram.
Сейчас Сафронов ждет результаты промежуточного анализа, чтобы узнать, насколько успешно проходит лечение.
Иллюзионист также поделился впечатлениями от съемок в передаче "Доброе утро!" на Первом канале — до последнего он не был уверен, что сможет на них попасть.
"Вчера столько улыбался, что сегодня мышцы лица болят", — признался Сафронов.
По его словам, сейчас он отказывается от многих съемок в пользу лечения, но от этой "просто не смог".
В марте Сафронов сообщил, что у него рак лимфатической системы. Лечение он проходит в обычной государственной больнице. Как заявил иллюзионист, у него нет "короны на голове" и неважно, в какой клинике ему будут "вводить те же самые лекарства". Бывший ведущий "Битвы экстрасенсов" отмечал, что ни один из "магов" на этой передаче не почувствовал грозящей ему опасности.