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СНБО Украины ввел санкции против Россотрудничества
СНБО Украины ввел санкции против Россотрудничества
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против десяти российских компаний и Россотрудничества, пишет портал "Украинская правда". РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T20:54
2021-04-02T22:14
владимир зеленский
россия
совет национальной безопасности и обороны украины
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
украина
в мире
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Украина ввела санкции против Россотрудничества
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КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против десяти российских компаний и Россотрудничества, пишет портал "Украинская правда".Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил эту информацию.Ранее президент страны Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны решил ввести персональные ограничения в отношении лиц, причастных к контрабанде. По данным "Украинской правды", в санкционный список попали 68 компаний, связанных с этими людьми.Кроме того, издание опубликовало имена десяти человек, попавших под ограничения, все они зарегистрированы на Украине. Среди них — Иван Бокало (зарегистрирован во Львове), Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области), Юрий Кушнир (село Старый Вовчанец Черновицкой области), Александр Еримичук (Черновцы), Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области), Вадим Альперин (Одесса), Александр Чудаков (Одесса), Виктор Шерман (Одесса), Александр Кравченко (Одесса), Владимир Дидух (Львов).По словам Зеленского, деятельность людей из этого списка не что иное, как "экономический терроризм против Украины". Он заявил, что убытки от контрабанды составляют более 300 миллиардов гривен, из них более 100 миллиардов — от неэффективной работы таможни.Ранее глава украинского Минкульта Александр Ткаченко раскритиковал анонс мероприятия Россотрудничества, где поэта Тараса Шевченко назвали российско-украинским. Он выразил надежду, что вопрос деятельности филиала госагентства на Украине в ближайшее время рассмотрят в СНБО.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/sanktsii-1602710131.html
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владимир зеленский, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), украина, в мире

СНБО Украины ввел санкции против Россотрудничества

20:54 02.04.2021 (обновлено: 22:14 02.04.2021)
 
© Фото : A.SavinЗдание центрального аппарата Россотрудничества на улице Воздвиженка в Москве
Здание центрального аппарата Россотрудничества на улице Воздвиженка в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : A.Savin
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КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против десяти российских компаний и Россотрудничества, пишет портал "Украинская правда".
Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил эту информацию.
Ранее президент страны Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны решил ввести персональные ограничения в отношении лиц, причастных к контрабанде. По данным "Украинской правды", в санкционный список попали 68 компаний, связанных с этими людьми.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 19:48
Украина ввела санкции против несуществующего информресурса из России
Кроме того, издание опубликовало имена десяти человек, попавших под ограничения, все они зарегистрированы на Украине. Среди них — Иван Бокало (зарегистрирован во Львове), Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области), Юрий Кушнир (село Старый Вовчанец Черновицкой области), Александр Еримичук (Черновцы), Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области), Вадим Альперин (Одесса), Александр Чудаков (Одесса), Виктор Шерман (Одесса), Александр Кравченко (Одесса), Владимир Дидух (Львов).
По словам Зеленского, деятельность людей из этого списка не что иное, как "экономический терроризм против Украины". Он заявил, что убытки от контрабанды составляют более 300 миллиардов гривен, из них более 100 миллиардов — от неэффективной работы таможни.
Ранее глава украинского Минкульта Александр Ткаченко раскритиковал анонс мероприятия Россотрудничества, где поэта Тараса Шевченко назвали российско-украинским. Он выразил надежду, что вопрос деятельности филиала госагентства на Украине в ближайшее время рассмотрят в СНБО.
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Владимир ЗеленскийРоссияСовет национальной безопасности и обороны УкраиныФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)УкраинаВ мире
 
 
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