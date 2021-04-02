https://ria.ru/20210402/rebenok-1603991660.html
В Краснодарском крае сотрудница полиции сбила насмерть ребенка
В Краснодарском крае сотрудница полиции сбила насмерть ребенка
Следователи разыскивают очевидцев автоаварии в кубанском посёлке Южном с участием сотрудницы полиции, где погиб восьмилетний мальчик, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:47
2021-04-02T16:47
2021-04-02T16:47
следственный комитет россии (ск рф)
динской район
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 2 апр - РИА Новости. Следователи разыскивают очевидцев автоаварии в кубанском посёлке Южном с участием сотрудницы полиции, где погиб восьмилетний мальчик, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.В четверг ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела по факту ДТП в посёлке Южном, в результате которого погиб ребенок. По данным СУСК, за рулём автомобиля находилась 40-летняя сотрудница полиции, которая не справилась с управлением и совершила наезд на ребенка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу."Следственным отделом по Динскому району СКР по краю продолжается расследование уголовного дела в отношении 40-летней полицейского группы по охране объектов ОВД отдела МВД России по Динскому району, которая подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 8-летнего мальчика (ч. 3 ст. 264 УК РФ)... Следователи просят всех лиц, которые стали очевидцами данного ДТП либо которым известна какая-либо информация о произошедшем, обратиться в следственный отдел по Динскому району", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210324/vinovnik-1602673360.html
динской район
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следственный комитет россии (ск рф), динской район, краснодарский край, происшествия