https://ria.ru/20210402/razgovor-1604000298.html

Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом

Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись теплыми поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран, а также... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T17:30

2021-04-02T17:30

2021-04-02T17:33

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белоруссия

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись теплыми поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран, а также обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись теплыми поздравлениями по случаю общего праздника – Дня единения народов России и Белоруссии. Выражен обоюдный настрой на продолжение продуктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса российско-белорусских союзнических отношений", - говорится в сообщении."Обсужден и целый ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210402/koronavirus-1603953158.html

россия

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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире