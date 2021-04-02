https://ria.ru/20210402/razgovor-1604000298.html
Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом
Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись теплыми поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран, а также... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T17:30
2021-04-02T17:30
2021-04-02T17:33
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись теплыми поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран, а также обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись теплыми поздравлениями по случаю общего праздника – Дня единения народов России и Белоруссии. Выражен обоюдный настрой на продолжение продуктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса российско-белорусских союзнических отношений", - говорится в сообщении."Обсужден и целый ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210402/koronavirus-1603953158.html
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире